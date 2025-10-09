Домашняя вареная колбаса – это отличная альтернатива магазинным продуктам, ведь вы точно знаете, из чего она сделана. Готовится такая колбаса из минимума составляющих, без консервантов и искусственных добавок. Она получается нежной, ароматной и прекрасно подходит как для завтрака, так и для бутербродов или салатов. К тому же рецепт настолько прост, что справиться с ним может даже начинающий специалист.

Идея приготовления натуральной вареной колбасы в домашних условиях опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

мясо бедра без косточек и кожи – 1 кг.

смесь для соления – 23 г

сливки – 80 мл.

коллагеновая оболочка – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Возьмите бедренное мясо без кожи и костей и измельчите его в блендере или через мясорубку с мелкой решеткой. Фарш должен быть густым и вязким – это обеспечит плотную текстуру готовой колбасы.

2. Добавьте к фаршу 23 г смеси для соления, тщательно перемешайте и поставьте массу в холодильник на 12-24 часа.

3. За это время мясо просолится и получит приятный вкус.

4. Достаньте мясо, влейте сливки и хорошо вымесите. Масса должна стать однородной и эластичной.

5. Коллагеновую оболочку замочите на 30 минут в теплой подсоленной воде – так она станет мягкой и эластичной.

6. Наполните оболочку мясной массой, плотно завяжите края. Готовую колбаску оставьте при комнатной температуре на час, чтобы она "отдохнула".

7. Положите колбасу в форму или на решетку и поставьте в холодную духовку. Готовьте 3-3,5 часа при температуре 70 °C.

8. После приготовления дайте колбасе остыть до комнатной температуры, а затем уберите в холодильник на ночь.

