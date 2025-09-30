Хрустящие чипсы можно приготовить не только из картофеля, но и из тыквы. Такой вариант станет легкой закуской для всей семьи и прекрасно подойдет даже детям. Готовится это блюдо быстро, без лишних хлопот, а результат получается ярким и вкусным. Тыквенные чипсы не только дополнят перекус, но и могут стать интересной альтернативой магазинным снекам. Их можно подавать с соусом или есть самостоятельно.

Идея приготовления вкусных домашних чипсов из тыквы для детей опубликована на странице фудблогера ketiv в Instagram.

Ингредиенты:

тыква – 300-400 г (лучше использовать мускатный сорт)

оливковое масло – 1 ст.л.

специи — паприка, сушеный чеснок, итальянские травы (по желанию)

Для соуса:

кефир – несколько ложек

свежий укроп – мелко нарезанный

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 140 °C в режиме конвекции.

2. Нарежьте тыкву очень тонкими слайсами — примерно 1–2 мм. Удобно использовать мандолину, ведь ножом достичь нужной толщины будет сложно.

3. Ломтики обязательно промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

4. Выложите слайсы на противень, застеленный пергаментом.

5. Слегка смажьте каждый кусочек оливковым маслом, используя кулинарную кисточку.

6. По желанию посыпьте любимыми специями.

7. Выпекайте 20–25 минут, но уже через 10–15 мин проверьте готовность: тонкие кусочки могут подсохнуть раньше, их стоит перевернуть; если готовите сразу на двух противнях, поменяйте их местами.

8. Когда края чипсов подсохнут и подрумянятся, достаньте их из духовки. Переложите сразу на решетку, чтобы избежать повторного увлажнения на горячем пергаменте.

9. Для подачи можно приготовить легкий соус: смешайте кефир со свежим укропом или другой зеленью на ваш вкус.

