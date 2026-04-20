Домашние форнетти – это простая и одновременно очень вкусная выпечка, которая многим напоминает студенческие годы и быстрые перекусы между парами. Благодаря слоеному тесту они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. А ароматная мясная начинка делает их сытными и универсальными – как для обеда, так и для перекуса.

Идея приготовления форнетти из слоеного теста опубликована на странице фудблогера mashka salei в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г

куриное бедро – 2 шт.

грибы – 200 г

лук – 1-2 шт.

морковь – 1 шт.

сыр твердый – 100-150 г

яйцо – 1 шт. (для смазывания)

кунжут – по желанию

соль – по вкусу

перец – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

приправа (овощная смесь) – по вкусу

растительное масло – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Куриные бедра отварить вместе с частью лука и морковью, добавить соль и специи, довести до готовности, после чего остудить.

2. Отделить мясо от костей и кожи, нарезать или измельчить.

3. Грибы и оставшийся лук нарезать, обжарить на растительном масле до готовности.

4. В блендере соединить куриное мясо, морковь из бульона и грибы, измельчить до текстуры с небольшими кусочками.

5. Добавить к начинке соль, перец, сухой чеснок и немного бульона, перемешать до сочной консистенции.

6. Слоеное тесто раскатать и нарезать на полоски или прямоугольники.

7. Выложить начинку, сверху посыпать натертым сыром, сформировать рулеты или конвертики, хорошо защипнуть края.

8. Выложить заготовки швом вниз на противень, смазать взбитым яйцом, по желанию посыпать кунжутом.

9. Выпекать в разогретой до 200°C духовке до румяной корочки.

