Как приготовить вкусные наггетсы из кабачков: получатся очень хрустящими и нежирными

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Как приготовить вкусные наггетсы из кабачков: получатся очень хрустящими и нежирными

Полезные и совсем нежирные наггетсы можно приготовить из сезонных кабачков. Для того, чтобы они получились хрустящими и золотистыми, используйте панировку. Всего за 20 минут у вас получится очень вкусный и питательный перекус за копейки.

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Идея приготовления хрустящих кабачковых наггетсов опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoriia chui в Instagram. Овощи нужно запечь в духовке.

Как приготовить вкусные наггетсы из кабачков: получатся очень хрустящими и нежирными

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.
  • твердый сыр – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • сухари – 100 г
  • мука
  • соль перец

Способ приготовления:

Как приготовить вкусные наггетсы из кабачков: получатся очень хрустящими и нежирными

1. Кабачок разрезать на продолговатые кусочки.

2. Посолить и поперчить.

3. Отставить в сторону, чтобы овощи пропитались специями.

Как приготовить вкусные наггетсы из кабачков: получатся очень хрустящими и нежирными

4. Смешать сухари вместе с натертым сыром.

5. В отдельную миску разбить яйца, посолить и размешать.

Как приготовить вкусные наггетсы из кабачков: получатся очень хрустящими и нежирными

6. Еще в одну тарелку насыпать немного муки.

Как приготовить вкусные наггетсы из кабачков: получатся очень хрустящими и нежирными

7. Каждый кусочек кабачка окунуть в муку, далее в яйцо и в сухари с сыром.

Как приготовить вкусные наггетсы из кабачков: получатся очень хрустящими и нежирными

8. Выложить кусочки на противень, застеленный пергаментом.

9. Отправить кабачки в разогретую духовку при температуре 200 градусов на 20 минут.

Как приготовить вкусные наггетсы из кабачков: получатся очень хрустящими и нежирными

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