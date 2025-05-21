Полезные и совсем нежирные наггетсы можно приготовить из сезонных кабачков. Для того, чтобы они получились хрустящими и золотистыми, используйте панировку. Всего за 20 минут у вас получится очень вкусный и питательный перекус за копейки.

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Идея приготовления хрустящих кабачковых наггетсов опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoriia chui в Instagram. Овощи нужно запечь в духовке.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

твердый сыр – 100 г

яйца – 2 шт.

сухари – 100 г

мука

соль перец

Способ приготовления:

1. Кабачок разрезать на продолговатые кусочки.

2. Посолить и поперчить.

3. Отставить в сторону, чтобы овощи пропитались специями.

4. Смешать сухари вместе с натертым сыром.

5. В отдельную миску разбить яйца, посолить и размешать.

6. Еще в одну тарелку насыпать немного муки.

7. Каждый кусочек кабачка окунуть в муку, далее в яйцо и в сухари с сыром.

8. Выложить кусочки на противень, застеленный пергаментом.

9. Отправить кабачки в разогретую духовку при температуре 200 градусов на 20 минут.

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