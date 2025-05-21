Как приготовить вкусные наггетсы из кабачков: получатся очень хрустящими и нежирными
Полезные и совсем нежирные наггетсы можно приготовить из сезонных кабачков. Для того, чтобы они получились хрустящими и золотистыми, используйте панировку. Всего за 20 минут у вас получится очень вкусный и питательный перекус за копейки.
Идея приготовления хрустящих кабачковых наггетсов опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoriia chui в Instagram. Овощи нужно запечь в духовке.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- твердый сыр – 100 г
- яйца – 2 шт.
- сухари – 100 г
- мука
- соль перец
Способ приготовления:
1. Кабачок разрезать на продолговатые кусочки.
2. Посолить и поперчить.
3. Отставить в сторону, чтобы овощи пропитались специями.
4. Смешать сухари вместе с натертым сыром.
5. В отдельную миску разбить яйца, посолить и размешать.
6. Еще в одну тарелку насыпать немного муки.
7. Каждый кусочек кабачка окунуть в муку, далее в яйцо и в сухари с сыром.
8. Выложить кусочки на противень, застеленный пергаментом.
9. Отправить кабачки в разогретую духовку при температуре 200 градусов на 20 минут.
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