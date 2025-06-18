Куриные сердечки – очень вкусный и бюджетный продукт. Часто такое мясо тушат в сметане, но из него также можно сделать сытные отбивные. Готовятся они элементарно.

Идея приготовления вкусных отбивных из куриных сердечек опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.

Ингредиенты:

куриные сердечки – 500 г

яйца – 2 шт.

мука – 4 ст.л.

специи – по вкусу

паприка (по желанию)

Способ приготовления:

1. Промойте куриные сердечки под холодной водой.

2. Удалите лишние пленки и жир.

3. Разрежьте каждое сердечко вдоль, но не до конца, чтобы раскрыть его, как бабочку.

4. Накройте сердечки пищевой пленкой или пакетом и слегка отбейте кухонным молотком. Не переусердствуйте, чтобы мясо не стало слишком тонким.

5. В первой тарелке смешайте муку с щепоткой соли и перца.

6. Во второй взбейте яйца с чесноком, солью, перцем и паприкой.

7. Разогрейте масло на сковороде на среднем огне.

8. Каждое сердечко поочередно обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь.

9. Выкладывайте на разогретую сковороду и жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

10. Готовые отбивные выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

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