Как приготовить вкусные отбивные из куриных сердечек: результат вас удивит
Куриные сердечки – очень вкусный и бюджетный продукт. Часто такое мясо тушат в сметане, но из него также можно сделать сытные отбивные. Готовятся они элементарно.
Идея приготовления вкусных отбивных из куриных сердечек опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.
Ингредиенты:
- куриные сердечки – 500 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 4 ст.л.
- специи – по вкусу
- паприка (по желанию)
Способ приготовления:
1. Промойте куриные сердечки под холодной водой.
2. Удалите лишние пленки и жир.
3. Разрежьте каждое сердечко вдоль, но не до конца, чтобы раскрыть его, как бабочку.
4. Накройте сердечки пищевой пленкой или пакетом и слегка отбейте кухонным молотком. Не переусердствуйте, чтобы мясо не стало слишком тонким.
5. В первой тарелке смешайте муку с щепоткой соли и перца.
6. Во второй взбейте яйца с чесноком, солью, перцем и паприкой.
7. Разогрейте масло на сковороде на среднем огне.
8. Каждое сердечко поочередно обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь.
9. Выкладывайте на разогретую сковороду и жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
10. Готовые отбивные выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
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