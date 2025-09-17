Как приготовить вкусный наваристый холодец из курицы: прекрасно застывает и получается прозрачным
Вкусный наваристый холодец не обязательно готовить из свинины. Если вы любите более диетические варианты такого блюда, можно использовать курицу. Следуйте следующей технологии, и у вас получится наваристый и, при этом, очень легкий и прозрачный холодец.
Идея приготовления наваристого холодца из курицы опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные четвертинки – 2 шт.
- куриные голени – 3 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- стебли петрушки (несколько штук)
- лавровые листья – 2 шт.
- черный перец – 10 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- желатин – 3 ст.л.
- соль – по вкусу
- зелень петрушки – для подачи
Способ приготовления:
1. Курицу положить в кастрюлю, залить 4 л холодной воды, довести до кипения, снять пенку.
2. Добавить морковь, лук, стебли петрушки, лавровый лист, перец.
3. Варить под крышкой на слабом огне 1,5 часа.
4. Мясо достать, овощи выбросить. С курицы снять кожицу, отделить мясо от костей, разобрать на волокна.
5. Желатин залить небольшим количеством холодной воды и дать набухнуть.
6. Бульон процедить, добавить набухший желатин, размешать до растворения.
7. Добавить измельченный чеснок и соль (немного пересолить – после застывания будет самое то).
8. В формы выложить мясо, по желанию добавить зелень, залить бульоном.
9. Поставить в холодильник на ночь.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: