Вкусный наваристый холодец не обязательно готовить из свинины. Если вы любите более диетические варианты такого блюда, можно использовать курицу. Следуйте следующей технологии, и у вас получится наваристый и, при этом, очень легкий и прозрачный холодец.

Идея приготовления наваристого холодца из курицы опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

куриные четвертинки – 2 шт.

куриные голени – 3 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

стебли петрушки (несколько штук)

лавровые листья – 2 шт.

черный перец – 10 шт.

чеснок – 2 зубчика

желатин – 3 ст.л.

соль – по вкусу

зелень петрушки – для подачи

Способ приготовления:

1. Курицу положить в кастрюлю, залить 4 л холодной воды, довести до кипения, снять пенку.

2. Добавить морковь, лук, стебли петрушки, лавровый лист, перец.

3. Варить под крышкой на слабом огне 1,5 часа.

4. Мясо достать, овощи выбросить. С курицы снять кожицу, отделить мясо от костей, разобрать на волокна.

5. Желатин залить небольшим количеством холодной воды и дать набухнуть.

6. Бульон процедить, добавить набухший желатин, размешать до растворения.

7. Добавить измельченный чеснок и соль (немного пересолить – после застывания будет самое то).

8. В формы выложить мясо, по желанию добавить зелень, залить бульоном.

9. Поставить в холодильник на ночь.

