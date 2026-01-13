Как приготовить вкусный плавленый сыр в домашних условиях: делимся простым рецептом
Плавленый сыр очень вкусно намазать на хлеб или можно готовить с ним разнообразные закуски. Но покупать такой продукт в магазине не всегда безопасно и дешево. Поэтому стоит воспользоваться простым рецептом и приготовить плавленый сыр в домашних условиях.
Идея приготовления домашнего плавленого сыра опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 500 г
- соль – 1 ч.л.
- сода – 1 ч.л.
- яйцо – 1 шт.
- масло – 50 г
- колбаса – 150 г
Способ приготовления:
1. К творогу добавить соль, соду и яйцо.
2. Все перемешать и поставить на малый огонь.
3. Топить сыр, постоянно помешивая, по желанию можно взбить блендером, чтобы не было комочков.
4. Когда масса будет жидкой – выключить и добавить масло, колбасу (или другой наполнитель).
5. Все перемешать и пересыпать в контейнер для хранения.
6. Накрыть пленкой в контакт и охладить на столе, затем поставить в холодильник на стабилизацию на 5-6 часов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: