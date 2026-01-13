Плавленый сыр очень вкусно намазать на хлеб или можно готовить с ним разнообразные закуски. Но покупать такой продукт в магазине не всегда безопасно и дешево. Поэтому стоит воспользоваться простым рецептом и приготовить плавленый сыр в домашних условиях.

Идея приготовления домашнего плавленого сыра опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 500 г

соль – 1 ч.л.

сода – 1 ч.л.

яйцо – 1 шт.

масло – 50 г

колбаса – 150 г

Способ приготовления:

1. К творогу добавить соль, соду и яйцо.

2. Все перемешать и поставить на малый огонь.

3. Топить сыр, постоянно помешивая, по желанию можно взбить блендером, чтобы не было комочков.

4. Когда масса будет жидкой – выключить и добавить масло, колбасу (или другой наполнитель).

5. Все перемешать и пересыпать в контейнер для хранения.

6. Накрыть пленкой в контакт и охладить на столе, затем поставить в холодильник на стабилизацию на 5-6 часов.

