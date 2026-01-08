Квашеная капуста – простой, но очень ценный продукт. Можно подать в виде самостоятельного блюда или сделать из такого овоща вкусный салат. Всего несколько ингредиентов сделают капусту по-особенному пикантной и сочной.

Идея приготовления сочного салата из квашеной капусты опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

квашеная капуста – 200 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт. (маленький)

яблоко – 1 шт.

соль/перец

лимонный сок – по вкусу

смесь семян

Способ приготовления:

1. Лук измельчить.

2. Обжарить на сильном огне 1 минуту, постоянно помешивая.

3. Добавить тертую морковь и измельченные яблоки.

4. Обжарить еще несколько минут.

5. Снять с огня, добавить квашеную капусту, лимонный сок, соль, перец и смесь семян.

6. Все перемешать.

7. Подавать вкусно с гречаниками.

