Как приготовить вкусный салат из квашеной капусты: на каждый день и для праздничного стола

Квашеная капуста – простой, но очень ценный продукт. Можно подать в виде самостоятельного блюда или сделать из такого овоща вкусный салат. Всего несколько ингредиентов сделают капусту по-особенному пикантной и сочной.

Идея приготовления сочного салата из квашеной капусты опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • квашеная капуста – 200 г
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт. (маленький)
  • яблоко – 1 шт.
  • соль/перец
  • лимонный сок – по вкусу
  • смесь семян

Способ приготовления:

1. Лук измельчить.

2. Обжарить на сильном огне 1 минуту, постоянно помешивая.

3. Добавить тертую морковь и измельченные яблоки.

4. Обжарить еще несколько минут.

5. Снять с огня, добавить квашеную капусту, лимонный сок, соль, перец и смесь семян.

6. Все перемешать.

7. Подавать вкусно с гречаниками.

