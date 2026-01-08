Все рецепты
Как приготовить вкусный салат из квашеной капусты: на каждый день и для праздничного стола
Квашеная капуста – простой, но очень ценный продукт. Можно подать в виде самостоятельного блюда или сделать из такого овоща вкусный салат. Всего несколько ингредиентов сделают капусту по-особенному пикантной и сочной.
Идея приготовления сочного салата из квашеной капусты опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- квашеная капуста – 200 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт. (маленький)
- яблоко – 1 шт.
- соль/перец
- лимонный сок – по вкусу
- смесь семян
Способ приготовления:
1. Лук измельчить.
2. Обжарить на сильном огне 1 минуту, постоянно помешивая.
3. Добавить тертую морковь и измельченные яблоки.
4. Обжарить еще несколько минут.
5. Снять с огня, добавить квашеную капусту, лимонный сок, соль, перец и смесь семян.
6. Все перемешать.
7. Подавать вкусно с гречаниками.
