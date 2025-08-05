Как приготовить вкусный шоколадный "Наполеон": идеальный десерт для вашего празднования
Шоколадный "Наполеон" – это изысканный десерт для настоящих ценителей шоколада. Нежные коржи сочетаются с насыщенным шоколадно-ореховым кремом, образуя идеальную текстуру и вкус. Приготовление требует немного времени, но результат точно стоит усилий. Этот торт прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и для уютных семейных посиделок. После ночного охлаждения он станет еще более нежным и пропитанным.
Как приготовить вкусный шоколадный "Наполеон" рассказала фудблогерка cakecupcake ks в Instagram.
Ингредиенты для теста (на 8 коржей, форма 18×18 см):
- мука – 370 г
- какао (темное, алкализованное) – 22 г
- соль – 0,5 ч.л.
- холодное сливочное масло 82% – 250 г
- яйцо – 50 г
- холодная вода – 120 мл.
- уксус 9% – 10 г
- мука для подсыпки – 10-15 г (при необходимости)
Ингредиенты для крема:
- молоко – 525 мл.
- сливки 30-33% – 150 мл.
- желтки – 90 г
- крахмал – 38 г
- сахар – 135 г
- черный шоколад 70% – 180 г
- фундучная паста или nutella – 100 г
- сливочное масло 82% – 150 г
Способ приготовления теста:
1. Смешайте муку, какао и соль.
2. Добавьте натертое холодное масло и перетрите в крошку.
3. В отдельной миске соедините яйцо, воду и уксус. Влейте к сухой смеси и замесите мягкое тесто.
4. Заверните в пленку и охладите в холодильнике не менее часа.
5. Разделите тесто на 8 частей, раскатайте каждую и выпекайте при 200–210°C 6-8 минут. Горячие коржи обрежьте по размеру формы, обрезки измельчите для обсыпки.
Способ приготовления крема:
1. Желтки взбейте с сахаром и крахмалом, влейте молоко и сливки.
2. Проварите на среднем огне до загустения.
3. Добавьте шоколад и перемешайте до однородности.
4. Вмешайте ореховую пасту.
5. Охладите крем до 35-40°C, взбейте масло и постепенно добавляйте крем по ложке.
Как собрать торт
1. Перемазывайте коржи кремом (по 150 г на каждый слой).
2. Остатками крема покройте верх и бока, посыпьте измельченными обрезками.
3. Дайте торту настояться в холодильнике минимум 6-8 часов, лучше оставить на ночь.
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