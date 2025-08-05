Шоколадный "Наполеон" – это изысканный десерт для настоящих ценителей шоколада. Нежные коржи сочетаются с насыщенным шоколадно-ореховым кремом, образуя идеальную текстуру и вкус. Приготовление требует немного времени, но результат точно стоит усилий. Этот торт прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и для уютных семейных посиделок. После ночного охлаждения он станет еще более нежным и пропитанным.

Как приготовить вкусный шоколадный "Наполеон" рассказала фудблогерка cakecupcake ks в Instagram.

Ингредиенты для теста (на 8 коржей, форма 18×18 см):

мука – 370 г

какао (темное, алкализованное) – 22 г

соль – 0,5 ч.л.

холодное сливочное масло 82% – 250 г

яйцо – 50 г

холодная вода – 120 мл.

уксус 9% – 10 г

мука для подсыпки – 10-15 г (при необходимости)

Ингредиенты для крема:

молоко – 525 мл.

сливки 30-33% – 150 мл.

желтки – 90 г

крахмал – 38 г

сахар – 135 г

черный шоколад 70% – 180 г

фундучная паста или nutella – 100 г

сливочное масло 82% – 150 г

Способ приготовления теста:

1. Смешайте муку, какао и соль.

2. Добавьте натертое холодное масло и перетрите в крошку.

3. В отдельной миске соедините яйцо, воду и уксус. Влейте к сухой смеси и замесите мягкое тесто.

4. Заверните в пленку и охладите в холодильнике не менее часа.

5. Разделите тесто на 8 частей, раскатайте каждую и выпекайте при 200–210°C 6-8 минут. Горячие коржи обрежьте по размеру формы, обрезки измельчите для обсыпки.

Способ приготовления крема:

1. Желтки взбейте с сахаром и крахмалом, влейте молоко и сливки.

2. Проварите на среднем огне до загустения.

3. Добавьте шоколад и перемешайте до однородности.

4. Вмешайте ореховую пасту.

5. Охладите крем до 35-40°C, взбейте масло и постепенно добавляйте крем по ложке.

Как собрать торт

1. Перемазывайте коржи кремом (по 150 г на каждый слой).

2. Остатками крема покройте верх и бока, посыпьте измельченными обрезками.

3. Дайте торту настояться в холодильнике минимум 6-8 часов, лучше оставить на ночь.

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