Как приготовить вкусный торт без выпечки: понадобится всего пять ингредиентов

Когда хочется домашнего десерта, но нет желания включать духовку, можно приготовить простой торт без выпечки. Для него понадобится всего пять основных ингредиентов и немного времени на пропитку. Печенье с нежным кремом после нескольких часов в холодильнике становится мягким и напоминает полноценные коржи. Такой десерт легко приготовить даже без большого кулинарного опыта.

Идея приготовления нежного торта без выпечки опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.

Ингредиенты:

сметана – 450 мл.

сгущенное молоко – 200 г

печенье – 2 пачки

шоколад – 1 плитка

растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сметану и сгущенное молоко выложите в глубокую миску. Взбейте миксером до однородной консистенции крема. Он должен получиться гладким и достаточно густым, чтобы держаться между слоями печенья.

2. Подготовьте форму для торта. На дно выложите слой печенья, при необходимости ломая отдельные кусочки, чтобы заполнить пустые места. Сверху равномерно распределите часть крема.

3. Продолжайте выкладывать печенье и крем слоями, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой должен быть покрыт кремом.

4. Накройте форму и поставьте торт в холодильник как минимум на несколько часов. Чтобы печенье хорошо пропиталось и десерт приобрел нежную консистенцию, лучше оставить его на ночь.

5. Для шоколадной глазури поломайте шоколад на кусочки и растопите его с растительным маслом. Это можно сделать на водяной бане или короткими импульсами в микроволновой печи, каждый раз перемешивая массу.

6. Полейте охлажденный торт шоколадом и, по желанию, украсьте орехами, кокосовой стружкой, печеньевой крошкой или другими простыми добавками. После этого десерт можно еще ненадолго вернуть в холодильник, чтобы шоколад застыл.

7. Готовый торт без выпечки получается мягким, кремовым и хорошо держит форму. Главный секрет этого простого десерта – достаточное время для пропитки, поэтому не стоит подавать его сразу после сборки.

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