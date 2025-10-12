Как приготовить воздушный сладкий кекс с морковью к чаю: выпечка, которая добавит уюта
Морковь – это не только ингредиент для супа или консерваций. Из такого вкусного и сочного продукта можно приготовить очень воздушный и ароматный кекс к чаю. Он станет идеальным дополнением к вашим прохладным осенним вечерам.
Идея приготовления воздушного морковного кекса опубликована на странице фудблогера valeria.matrokhina в Instagram.
Ингредиенты:
- натертая морковь – 230 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – 120 г (по вкусу, регулируйте количество под себя)
- растительное масло – 100 мл.
- мука – 190 г
- орехи (у меня грецкий, миндаль, фундук) – 150 г
- цедра 1 апельсина (немного оставить на декор)
- сок половины апельсина
- разрыхлитель – 10 г
- ванильный экстракт – 1 ч.л.
- пряности (корица, мускатный орех, кардамон) – 1 ч.л.
- сливочное масло для смазывания формы
Ингредиенты для крема:
- сливочный сыр – 140 г
- сгущенное молоко вареное – 60 г
- цедра апельсина – для декора
Способ приготовления:
1. Орехи поджарить и измельчить ножом.
2. Морковь натереть 50/50 на крупной и маленькой терке.
3. Яйца, сахар, цедру, сок апельсина и ванильный экстракт взбить до пены.
4. Затем добавить масло и хорошо смешать.
5. Постепенно всыпать просеянные муку и разрыхлитель, осторожно замешать.
6. Далее добавить морковь и орехи.
7. Перелить тесто в смазанную тонким слоем масла форму.
8. Выпекать в духовке при температуре 170 градусов примерно 40-50 минут, проверить готовность зубочисткой.
9. После выпекания оставить кекс в форме где-то на 10 минут, затем достать, смазать кремом (для него просто соединить вместе творог и сгущенку) и посыпать цедрой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: