Морковь – это не только ингредиент для супа или консерваций. Из такого вкусного и сочного продукта можно приготовить очень воздушный и ароматный кекс к чаю. Он станет идеальным дополнением к вашим прохладным осенним вечерам.

Видео дня

Идея приготовления воздушного морковного кекса опубликована на странице фудблогера valeria.matrokhina в Instagram.

Ингредиенты:

натертая морковь – 230 г

яйца – 3 шт.

сахар – 120 г (по вкусу, регулируйте количество под себя)

растительное масло – 100 мл.

мука – 190 г

орехи (у меня грецкий, миндаль, фундук) – 150 г

цедра 1 апельсина (немного оставить на декор)

сок половины апельсина

разрыхлитель – 10 г

ванильный экстракт – 1 ч.л.

пряности (корица, мускатный орех, кардамон) – 1 ч.л.

сливочное масло для смазывания формы

Ингредиенты для крема:

сливочный сыр – 140 г

сгущенное молоко вареное – 60 г

цедра апельсина – для декора

Способ приготовления:

1. Орехи поджарить и измельчить ножом.

2. Морковь натереть 50/50 на крупной и маленькой терке.

3. Яйца, сахар, цедру, сок апельсина и ванильный экстракт взбить до пены.

4. Затем добавить масло и хорошо смешать.

5. Постепенно всыпать просеянные муку и разрыхлитель, осторожно замешать.

6. Далее добавить морковь и орехи.

7. Перелить тесто в смазанную тонким слоем масла форму.

8. Выпекать в духовке при температуре 170 градусов примерно 40-50 минут, проверить готовность зубочисткой.

9. После выпекания оставить кекс в форме где-то на 10 минут, затем достать, смазать кремом (для него просто соединить вместе творог и сгущенку) и посыпать цедрой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: