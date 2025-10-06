Вяленые томаты – лучшее дополнение ко многим блюдам, а именно – салатам, закускам, а также их лучше всего добавлять в салаты, пиццу. И готовить их можно очень просто в домашних условиях, главное знать при какой температуре их лучше всего вялить.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно вялить томаты со специями, и при какой температуре.

Ингредиенты:

томаты

сушеный чеснок и итальянские травы

петрушка

смесь перцев

сахар и винный уксус

масло растительное

Способ приготовления:

1. Помидоры порежьте половинками, посолите, приправьте сушеным чесноком и итальянскими травами.

2. Выложите их в специальную сушилку и сушите при температуре 55-60 С около 10-12 часов. Готовые помидоры должны оставаться гибкими, но без лишней влаги.

3. Переложите готовые помидоры плотно в стерилизованные банки, добавьте немного петрушки, смесь перцев, сахар и винный уксус и залейте предварительно подогретым до 70 С растительным маслом и герметично закройте крышками.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: