Как приготовить вяленые томаты без духовки на зиму: простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
66
Вяленые томаты

Вяленые томаты – лучшее дополнение ко многим блюдам, а именно – салатам, закускам, а также их лучше всего добавлять в салаты, пиццу. И готовить их можно очень просто в домашних условиях, главное знать при какой температуре их лучше всего вялить.

Свежие помидоры

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно вялить томаты со специями, и при какой температуре.



Ингредиенты:

  • томаты
  • сушеный чеснок и итальянские травы
  • петрушка
  • смесь перцев
  • сахар и винный уксус
  • масло растительное

Способ приготовления:

1. Помидоры порежьте половинками, посолите, приправьте сушеным чесноком и итальянскими травами.

Помидоры для блюда

2. Выложите их в специальную сушилку и сушите при температуре 55-60 С около 10-12 часов. Готовые помидоры должны оставаться гибкими, но без лишней влаги.

Специи для помидоров

3. Переложите готовые помидоры плотно в стерилизованные банки, добавьте немного петрушки, смесь перцев, сахар и винный уксус и залейте предварительно подогретым до 70 С растительным маслом и герметично закройте крышками.



