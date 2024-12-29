Как приготовить зразы, чтобы они были сочными: секрет в начинке
Картофельные зразы – это очень популярное в Украине блюдо, которое может подаваться в качестве основного. Важно, чтобы блюдо было сочным, иначе оно не будет смаковать.
Как приготовить картофельные зразы так, чтобы они получились сочными, в Instagram рассказала фудблогер с ником valerikiry. Как оказалось, весь секрет удачных зраз заключается в начинке.
Ингредиенты для теста
- Картофель – 1 кг
- Яйцо – 1 шт
- Мука – 3 ст.л.
- Соль
- Перец
- Ингредиенты для начинки
Ингредиенты для начинки
- Грибы
- Лук
- Морковь
- Фарш
- Чеснок
Способ приготовления
1. Сначала готовим начинку. Обжариваем лук и морковь. Добавляем грибы и жарим до испарения влаги.
2. Добавляем фарш и чеснок. Тушим до готовности. В конце добавляем соль.
3. Картофель отвариваем до готовности и разминаем в состояние пюре.
4. Добавляем яйцо, соль и перец. Тщательно перемешиваем.
5. Формируем зразы и обжариваем до готовности с обеих сторон.
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