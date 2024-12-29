Картофельные зразы – это очень популярное в Украине блюдо, которое может подаваться в качестве основного. Важно, чтобы блюдо было сочным, иначе оно не будет смаковать.

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Как приготовить картофельные зразы так, чтобы они получились сочными, в Instagram рассказала фудблогер с ником valerikiry. Как оказалось, весь секрет удачных зраз заключается в начинке.

Ингредиенты для теста

Картофель – 1 кг

Яйцо – 1 шт

Мука – 3 ст.л.

Соль

Перец

Ингредиенты для начинки

Ингредиенты для начинки

Грибы

Лук

Морковь

Фарш

Чеснок

Способ приготовления

1. Сначала готовим начинку. Обжариваем лук и морковь. Добавляем грибы и жарим до испарения влаги.

2. Добавляем фарш и чеснок. Тушим до готовности. В конце добавляем соль.

3. Картофель отвариваем до готовности и разминаем в состояние пюре.

4. Добавляем яйцо, соль и перец. Тщательно перемешиваем.

5. Формируем зразы и обжариваем до готовности с обеих сторон.

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