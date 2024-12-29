Как приготовить зразы, чтобы они были сочными: секрет в начинке

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
270
Как приготовить зразы, чтобы они были сочными: секрет в начинке

Картофельные зразы – это очень популярное в Украине блюдо, которое может подаваться в качестве основного. Важно, чтобы блюдо было сочным, иначе оно не будет смаковать.

Видео дня

Как приготовить картофельные зразы так, чтобы они получились сочными, в Instagram рассказала фудблогер с ником valerikiry. Как оказалось, весь секрет удачных зраз заключается в начинке.

Как приготовить зразы, чтобы они были сочными: секрет в начинке

Ингредиенты для теста

  • Картофель – 1 кг
  • Яйцо – 1 шт
  • Мука – 3 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Ингредиенты для начинки

Ингредиенты для начинки

  • Грибы
  • Лук
  • Морковь
  • Фарш
  • Чеснок

Способ приготовления

1. Сначала готовим начинку. Обжариваем лук и морковь. Добавляем грибы и жарим до испарения влаги.

Как приготовить зразы, чтобы они были сочными: секрет в начинке

2. Добавляем фарш и чеснок. Тушим до готовности. В конце добавляем соль.

3. Картофель отвариваем до готовности и разминаем в состояние пюре.

Как приготовить зразы, чтобы они были сочными: секрет в начинке

4. Добавляем яйцо, соль и перец. Тщательно перемешиваем.

Как приготовить зразы, чтобы они были сочными: секрет в начинке

5. Формируем зразы и обжариваем до готовности с обеих сторон.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты:

Рецепты

Сейчас мы готовим

Все рецепты