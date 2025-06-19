Жареные кабачки – популярная домашняя закуска, но их часто портит горячее масло, которое брызгает и подгорает мука. Есть простой прием, который поможет избежать этого, сохранить чистоту на плите и сделать блюдо более аппетитным.

Редакция FoodOboz делится простым методом жарки кабачков. Вы справитесь за считанные минуты.

Что изменится с правильной техникой обжарки кабачков

Добавив один шаг к классическому рецепту, вы сделаете свое блюдо более вкусным, менее "вредным" для кухни и более современным.

Ингредиенты:

кабачок – 2 шт.

мука – 3-4 ст.л.

вода – 150 мл.

подсолнечное или оливковое масло – 3 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачки кружочками толщиной 0,5-1 см.

2. Посолите и поперчите.

Лайфхак

3. Просушите кабачки бумажным полотенцем, чтобы убрать избыток влаги.

4. Обваляйте в муке, стряхнув излишки.

5. Опустите в чистую воду, чтобы смочить только поверхность (не полностью).

6. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

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