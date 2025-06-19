Как просто пожарить вкусные кабачки: лайфхак для хозяек
Жареные кабачки – популярная домашняя закуска, но их часто портит горячее масло, которое брызгает и подгорает мука. Есть простой прием, который поможет избежать этого, сохранить чистоту на плите и сделать блюдо более аппетитным.
Редакция FoodOboz делится простым методом жарки кабачков. Вы справитесь за считанные минуты.
Что изменится с правильной техникой обжарки кабачков
Добавив один шаг к классическому рецепту, вы сделаете свое блюдо более вкусным, менее "вредным" для кухни и более современным.
Ингредиенты:
- кабачок – 2 шт.
- мука – 3-4 ст.л.
- вода – 150 мл.
- подсолнечное или оливковое масло – 3 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте кабачки кружочками толщиной 0,5-1 см.
2. Посолите и поперчите.
Лайфхак
3. Просушите кабачки бумажным полотенцем, чтобы убрать избыток влаги.
4. Обваляйте в муке, стряхнув излишки.
5. Опустите в чистую воду, чтобы смочить только поверхность (не полностью).
6. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: