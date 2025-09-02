Прозрачный бульон – основа любого супа. Но во время варки часто случается, что он получается мутным, даже если мясо свежее и вода чистая. Это расстраивает, ведь первое блюдо теряет аппетитный вид.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится простым способом, который поможет сделать бульон чистым и привлекательным.

Даже опытные кулинары сталкиваются с проблемой мутного бульона. Причины просты: резкий старт варки с кипятка, слишком сильный огонь, а также отсутствие своевременного снятия пены. В результате жир и белки остаются в жидкости, делая ее непрозрачной.

Чтобы избежать этого, нужно помнить несколько простых правил. Во-первых, мясо и кости стоит заливать только холодной водой. Так белки выходят постепенно, и пена легче снимается. Во-вторых, в начале варки обязательно убирайте пену шумовкой. В-третьих, бульон должен томиться на слабом огне, а не бурлить. Это поможет сохранить его прозрачным.

Но даже если жидкость уже помутнела, есть эффективный лайфхак: добавьте в кастрюлю кусочек сырого картофеля. Он впитывает излишки жира и примеси, и уже через 10 минут бульон становится светлее. Картофель после этого можно достать или использовать для супа.

Есть и другие проверенные приемы. Например, процеживание готового бульона через сито или несколько слоев марли. Некоторые повара используют еще один секрет – яичный белок. Его взбивают, добавляют в горячую жидкость, и он "собирает" мелкие частицы мути. После этого остается только процедить бульон.

Такие простые хитрости помогут сделать любой суп более аппетитным и сохранить его настоящий вкус.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: