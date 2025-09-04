Как сделать привычные отбивные вкуснее: все дело в кляре

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
528
Как сделать привычные отбивные вкуснее: все дело в кляре

Привычные куриные отбивные можно сделать значительно вкуснее. Для этого нужно приготовить нежный кляр на основе майонеза и сыра. Готовые отбивные получатся очень хрустящими и золотистыми.

Идея приготовления сочных куриных отбивных в сырном кляре опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • яйца – 3 шт.
  • майонез – 3 ст.л. или сметана
  • твердый сыр – 100 г
  • лук – 1 шт.
  • мука – 3-4 ст.л.
  • соль и специи – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе вынуть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать на небольшие пласты толщиной около одного сантиметра.

2. Накрыть пищевой пленкой и слегка отбить с одной стороны.

3. Посыпать солью, паприкой и перцем.

4. Яйца, майонез, соль и специи взбить венчиком.

5. Всыпать взбитый лук, натертый сыр и муку, еще раз взбить венчиком, чтобы не было комочков.

6. Окунуть в кляр и выложить в сковородку с разогретым маслом.

7. Жарить отбивные по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне до золотистого цвета.

