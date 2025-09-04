Как сделать привычные отбивные вкуснее: все дело в кляре
Привычные куриные отбивные можно сделать значительно вкуснее. Для этого нужно приготовить нежный кляр на основе майонеза и сыра. Готовые отбивные получатся очень хрустящими и золотистыми.
Идея приготовления сочных куриных отбивных в сырном кляре опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- яйца – 3 шт.
- майонез – 3 ст.л. или сметана
- твердый сыр – 100 г
- лук – 1 шт.
- мука – 3-4 ст.л.
- соль и специи – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе вынуть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать на небольшие пласты толщиной около одного сантиметра.
2. Накрыть пищевой пленкой и слегка отбить с одной стороны.
3. Посыпать солью, паприкой и перцем.
4. Яйца, майонез, соль и специи взбить венчиком.
5. Всыпать взбитый лук, натертый сыр и муку, еще раз взбить венчиком, чтобы не было комочков.
6. Окунуть в кляр и выложить в сковородку с разогретым маслом.
7. Жарить отбивные по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне до золотистого цвета.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: