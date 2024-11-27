Новогоднее празднование очень сложно представить без культового салата оливье. Такое блюдо уже стало любимым для целых поколений. А для того, чтобы сделать привычный рецепт еще более вкусным, следует воспользоваться следующей технологией.

Видео дня

О секретах приготовления вкусного оливье на Новый год рассказал фудблогер Максим с ником nekuhar в Instagram. Кулинар советует приобрести для салата самое домашнее куриное филе, а также использовать домашний майонез.

Ингредиенты:

куриные филе – 2 шт.

морковь средняя – 2 шт.

картофель средний – 2 шт.

яйца – 6 шт.

маринованные огурцы – 6 шт.

свежие огурцы – 6 шт.

лук (синий) – 1 шт.

зеленый горошек (замороженный или консервированный) – 1 банка.

каперсы – небольшая горсть

соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помыть морковь и картофель, обернуть каждый овощ фольгой.

2. Запекать их в духовке при температуре 180 градусов в течение 45 минут.

3. Куриные филе положить в форму для запекания, смазать оливковым или подсолнечным маслом.

4. Накрыть фольгой и запекать вместе с овощами 30 минут.

5. Снять фольгу с курицы, полить соком из формы и поставить на 15 минут в режим "гриль", чтобы получить золотистую корочку.

6. Вынуть запеченные овощи и курицу, дайте им остыть.

7. По возможности охладить в холодильнике для удобства нарезки.

8. Очистить овощи от кожуры.

9. Все ингредиенты порезать маленькими кубиками: овощи, яичка, курицу, маринованные и свежайшие огурцы, лук.

10. Смешать все компоненты в большой миске.

11. Перед подачей переложить салат в порционную тарелку, добавить домашний майонез, щепотку солчи и черный перец.

Рецепт домашнего майонеза

1. Взбить 1 яйцо в стеклянной банке.

2. Добавить 1 ст.л. горчицы, несколько капель лимонного сока, щепотку соли и сахара.

3. Взбить блендером, постепенно вводя масло (оливковое или подсолнечное), пока смесь не станет густой, как сметана.

Советы по приготовлению оливье

1. Запекайте вместо отварки. Запекание овощей и мяса в духовке сохраняет больше аромата и делает текстуру блюда более насыщенным.

2. Используйте фермерскую курицу. Филе с кожурой при запекании дают сочность и придают вкус готовому блюду.

3. Соблюдайте пропорции.

4. Проверенный баланс ингредиентов – ключ к классическому вкусу оливье. Добавьте замороженный горошек, он имеет более нежный вкус и приятную текстуру по сравнению с консервированным.

5. Нарезайте мелко. Чем мельче нарезка, тем гармоничнее сочетаются вкусы.

6. Соль и перец добавляйте перед подачей. Так блюдо остается свежим, а специи равномерно распределятся в готовой порции.

7. Домашний майонез – самая лучшая заправка, он сделает салат более ароматным и полезным.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: