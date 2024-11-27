Как сделать привычный салат оливье еще вкуснее: понравится всем
Новогоднее празднование очень сложно представить без культового салата оливье. Такое блюдо уже стало любимым для целых поколений. А для того, чтобы сделать привычный рецепт еще более вкусным, следует воспользоваться следующей технологией.
О секретах приготовления вкусного оливье на Новый год рассказал фудблогер Максим с ником nekuhar в Instagram. Кулинар советует приобрести для салата самое домашнее куриное филе, а также использовать домашний майонез.
Ингредиенты:
- куриные филе – 2 шт.
- морковь средняя – 2 шт.
- картофель средний – 2 шт.
- яйца – 6 шт.
- маринованные огурцы – 6 шт.
- свежие огурцы – 6 шт.
- лук (синий) – 1 шт.
- зеленый горошек (замороженный или консервированный) – 1 банка.
- каперсы – небольшая горсть
- соль и черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помыть морковь и картофель, обернуть каждый овощ фольгой.
2. Запекать их в духовке при температуре 180 градусов в течение 45 минут.
3. Куриные филе положить в форму для запекания, смазать оливковым или подсолнечным маслом.
4. Накрыть фольгой и запекать вместе с овощами 30 минут.
5. Снять фольгу с курицы, полить соком из формы и поставить на 15 минут в режим "гриль", чтобы получить золотистую корочку.
6. Вынуть запеченные овощи и курицу, дайте им остыть.
7. По возможности охладить в холодильнике для удобства нарезки.
8. Очистить овощи от кожуры.
9. Все ингредиенты порезать маленькими кубиками: овощи, яичка, курицу, маринованные и свежайшие огурцы, лук.
10. Смешать все компоненты в большой миске.
11. Перед подачей переложить салат в порционную тарелку, добавить домашний майонез, щепотку солчи и черный перец.
Рецепт домашнего майонеза
1. Взбить 1 яйцо в стеклянной банке.
2. Добавить 1 ст.л. горчицы, несколько капель лимонного сока, щепотку соли и сахара.
3. Взбить блендером, постепенно вводя масло (оливковое или подсолнечное), пока смесь не станет густой, как сметана.
Советы по приготовлению оливье
1. Запекайте вместо отварки. Запекание овощей и мяса в духовке сохраняет больше аромата и делает текстуру блюда более насыщенным.
2. Используйте фермерскую курицу. Филе с кожурой при запекании дают сочность и придают вкус готовому блюду.
3. Соблюдайте пропорции.
4. Проверенный баланс ингредиентов – ключ к классическому вкусу оливье. Добавьте замороженный горошек, он имеет более нежный вкус и приятную текстуру по сравнению с консервированным.
5. Нарезайте мелко. Чем мельче нарезка, тем гармоничнее сочетаются вкусы.
6. Соль и перец добавляйте перед подачей. Так блюдо остается свежим, а специи равномерно распределятся в готовой порции.
7. Домашний майонез – самая лучшая заправка, он сделает салат более ароматным и полезным.
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