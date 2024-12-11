Как "Шуба", но еще вкуснее: закуска из картофеля, со свеклой и сельдью

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт закуски

Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, среди которых самый популярный – "Шуба". Еще можно приготовить очень вкусные закуски, намазки.

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Что приготовить из сельди и свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из картофеля, с сельдью и свеклой.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • 4 картофеля
  • 2 свеклы
  • соль, перец
  • зелень
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г майонеза или сметаны
  • 150-200 г сельди
  • красный и зеленый лук⠀ ⠀

Способ приготовления:

1. Картофель помойте, положите в пакет и 10 минут готовьте в микроволновке или запеките в духовке. После дайте ей остыть, разрежьте пополам.

Картофель для блюда

2. К натертой свекле добавьте тертый чеснок, майонез, специи, перемешайте.

Свекольная начинка

3. Выложите на картофель свеклу, сельдь и посыпьте порезанным луком!

Готовая закуска

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