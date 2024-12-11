Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, среди которых самый популярный – "Шуба". Еще можно приготовить очень вкусные закуски, намазки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из картофеля, с сельдью и свеклой.

Ингредиенты:

4 картофеля

2 свеклы

соль, перец

зелень

2 зубчика чеснока

50 г майонеза или сметаны

150-200 г сельди

красный и зеленый лук⠀ ⠀

Способ приготовления:

1. Картофель помойте, положите в пакет и 10 минут готовьте в микроволновке или запеките в духовке. После дайте ей остыть, разрежьте пополам.

2. К натертой свекле добавьте тертый чеснок, майонез, специи, перемешайте.

3. Выложите на картофель свеклу, сельдь и посыпьте порезанным луком!

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