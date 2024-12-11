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Как "Шуба", но еще вкуснее: закуска из картофеля, со свеклой и сельдью
Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, среди которых самый популярный – "Шуба". Еще можно приготовить очень вкусные закуски, намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из картофеля, с сельдью и свеклой.
Ингредиенты:
- 4 картофеля
- 2 свеклы
- соль, перец
- зелень
- 2 зубчика чеснока
- 50 г майонеза или сметаны
- 150-200 г сельди
- красный и зеленый лук⠀ ⠀
Способ приготовления:
1. Картофель помойте, положите в пакет и 10 минут готовьте в микроволновке или запеките в духовке. После дайте ей остыть, разрежьте пополам.
2. К натертой свекле добавьте тертый чеснок, майонез, специи, перемешайте.
3. Выложите на картофель свеклу, сельдь и посыпьте порезанным луком!
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