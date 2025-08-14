Для многих рецептов помидоры нужно использовать именно без кожицы. Чаще всего ее снимают с помощью ошпаривания. Но можно воспользоваться одним более простым методом.

О том, как снять кожуру с помидоров без ошпаривания, рассказала блогер Диана Гологовец (diana gologovets) в Instagram.

1. Возьмите помидор в руку.

2. В другую руку возьмите нож и проведите им по всей поверхности помидора.

3. Нужно именно провести легикми движениями, без надрезов и каких-либо других манипуляций.

4. Уже после этого сделать надрезы накрест посередине плода.

5. Затем со всех сторон оттянуть кожуру ножом – она очень легко отойдет.

