Как снять кожицу с помидоров без ошпаривания за считанные секунды: простой лайфхак
Для многих рецептов помидоры нужно использовать именно без кожицы. Чаще всего ее снимают с помощью ошпаривания. Но можно воспользоваться одним более простым методом.
О том, как снять кожуру с помидоров без ошпаривания, рассказала блогер Диана Гологовец (diana gologovets) в Instagram.
1. Возьмите помидор в руку.
2. В другую руку возьмите нож и проведите им по всей поверхности помидора.
3. Нужно именно провести легикми движениями, без надрезов и каких-либо других манипуляций.
4. Уже после этого сделать надрезы накрест посередине плода.
5. Затем со всех сторон оттянуть кожуру ножом – она очень легко отойдет.
