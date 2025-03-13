Холодец – традиционное блюдо украинской кухни, которое отлично подходит как для праздничного стола, так и для обыденного меню. Многие хозяйки привыкли добавлять желатин, чтобы получить нужную консистенцию, однако холодец может застывать сам по себе благодаря правильному выбору мяса и длительной варке. Главное – соблюдать несколько важных правил, которые помогут добиться идеальной прозрачности и нужной густоты.

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Редакция FoodOboz предлагает подробные инструкции, которые помогут приготовить холодец без использования желатина. Узнайте, как правильно выбрать мясо, сколько времени варить блюдо и какие лайфхаки помогут добиться лучшего результата.

Сколько времени варить холодец из разного мяса

Продолжительность варки зависит от вида мяса. Лучше всего подходят части, содержащие много соединительной ткани, ведь именно они отвечают за естественное застывание блюда.

Курица, утка, индейка, гусь – варить 4 часа. Для лучшего застывания рекомендуется использовать петуха.

Свиная рулька – примерно 5-6 часов.

Свиные уши – варить 2,5-3 часа.

Говядина – варить 6 часов.

Холодец из свинины и курицы – 6 часов, чтобы мясо хорошо разварилось. Оптимальным вариантом будет добавление петуха к бульону.

Приготовление в скороварке – от 1 до 3 часов, что значительно сокращает время варки. Готовность студня определяется за мясом – оно должно легко отделяться от костей.

Как сварить прозрачный студень без желатина: пошаговая инструкция

1. Используйте мясо с высоким содержанием коллагена (рулька, ножки, головы, уши, хвост).

2. Хорошо промойте его и замочите в холодной воде на 3-4 часа, чтобы получилась лишняя кровь.

3. Положить мясо в большую кастрюлю, залейте холодной водой и довести до кипения.

4. Варите 10 минут после закипания, затем слейте воду и промойте мясо.

5. Снова залейте мясо холодной водой так, чтобы оно было полностью покрыто.

6. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и варите необходимое время.

7. Обязательно снимайте пену после закипания.

8. За 2 часа до завершения варки добавьте морковь, лук и корень сельдерея для аромата.

9. За 30 минут до приготовления добавьте лавровый лист, перец горошком и соль.

10. Достаньте мясо, отделите его от костей и измельчите.

11. Процедить бульон через несколько слоев марли или мелкое сито для прозрачности.

12. Разложите мясо в формы, залейте бульоном и оставьте охлаждаться.

13. После остывания поставьте в холодильник на 5-6 часов.

Полезные советы для идеального студня

Не допускайте сильного кипения – бульон должен лишь слегка поболтать.

Не доливайте воду во время варки – это влияет на прозрачность.

Проверьте густоту перед разливкой – налейте немного бульона на блюдце, остудите и проверьте, застывает ли он.

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