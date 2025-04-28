Как сварить прозрачный и наваристый бульон из курицы: делимся пошаговым рецептом
Прозрачный и наваристый бульон удается приготовить далеко не всегда. Во время приготовления жидкость часто становится мутной, а сверху появляется пленка жира. Для того чтобы такого не произошло. следует воспользоваться идеальным рецептом.
Как приготовить идеальный прозрачный бульон из курицы рассказала фудблогер valway ka в Instagram. Очень важно добавлять все ингредиенты в правильной последовательности.
Ингредиенты:
- куриное мясо
- картофель
- лук/морковь
- лавровые листья
- мелкие макароны
- зелень
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Мясо залить водой и варить 10 минут после закипания.
2. Слить воду, промыть и налить чистую.
3. Добавить луковицу, морковь и лавровые листья.
4. Варить на маленьком огне после закипания до готовности мяса.
5. Достать мясо, а в бульон отправить картофель.
6. Когда картофель будет готов, добавить мясо отделенное от косточек, зажарку из моркови и мелких макарон.
7. Всыпать соль, перец и сухую зелень.
8. Готовить еще минут 7-10.
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