Прозрачный и наваристый бульон удается приготовить далеко не всегда. Во время приготовления жидкость часто становится мутной, а сверху появляется пленка жира. Для того чтобы такого не произошло. следует воспользоваться идеальным рецептом.

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Как приготовить идеальный прозрачный бульон из курицы рассказала фудблогер valway ka в Instagram. Очень важно добавлять все ингредиенты в правильной последовательности.

Ингредиенты:

куриное мясо

картофель

лук/морковь

лавровые листья

мелкие макароны

зелень

соль, перец

Способ приготовления:

1. Мясо залить водой и варить 10 минут после закипания.

2. Слить воду, промыть и налить чистую.

3. Добавить луковицу, морковь и лавровые листья.

4. Варить на маленьком огне после закипания до готовности мяса.

5. Достать мясо, а в бульон отправить картофель.

6. Когда картофель будет готов, добавить мясо отделенное от косточек, зажарку из моркови и мелких макарон.

7. Всыпать соль, перец и сухую зелень.

8. Готовить еще минут 7-10.

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