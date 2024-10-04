Рис – очень ценный и вкусный продукт, который лучше всего есть в вареном виде, без добавления специй, овощей и масла. Но, обязательно нужно знать некоторые правила при приготовлении риса, чтобы он не склеился в процессе приготовления блюд.

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Кулинар поделилась в Instagram полезными советами, как сварить рассыпчатый рис, который в процессе приготовления не превратится в кашу.

Ингредиенты:

рис длиннозернистый 1 стакан

вода 1 стакан

соль

Совет: стакан может быть любого объема, важны только одинаковые пропорции воды и риса. Пропорции приготовления риса 1:1, забудьте пропорции 1:2,1:3 и тому подобное!

Способ приготовления:

1. Тщательно промойте несколько раз в холодной воде. Рис перемешиваем в воде и словно перетираем в ладонях, чтобы смыть как можно больше крахмала. Варить рис нужно тогда, когда вода после промывания будет прозрачной!

2. Высыпаем рис в кастрюлю с толстым дном (желательно). Заливаем холодной водой так, чтобы вода сверху покрыла зерно в пол сантиметра.

3. Включаем сильный огонь, ставим кастрюлю без крышки и ждем, пока закипит вода. Как только вода закипит, кастрюлю накрываем крышкой, убавляем огонь до среднего и оставляем вариться примерно 15 минут.

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