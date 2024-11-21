Приготовление домашних блюд занимает достаточно много времени, которого, как известно, никогда не хватает. Поэтому хозяйкам приходится либо использовать рецепты блюд на скорую руку, либо идти не определенные уловки.

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Именно о последних недавно в Instagram рассказала диетолог Татьяна Лакуста. Она дала несколько ценных советов, как значительно снизить время приготовления пищи дома.

Маринование мяса и птицы заранее

Уменьшает скорость приготовления.

Позволяет заморозить в маринаде, уменьшая время заготовки в течение месяца.

Позволяет увеличить сроки использования свежего мяса/птицы до заморозки.

Облегчение в пищеварении мяса/птицы.

Увеличение всасывания в ЖКТ минералов в присутствии кислоты из маринада и увеличение их биодоступности.

Приготовление нескольких видов гарниров одновременно на 2-3 дня вперед

Печеный картофель (в омлет, как отдельный вид гарнира).

Отварить несколько видов круп одновременно, разместить в контейнерах (гречка – обед/ячменная крупа – ужин).

Макароны (в омлет, в холодные салаты с макаронами, как отдельный вид гарнира).

Используйте заготовки на супы/бульоны/борщи

Отварить бульон, расфасовать по одноразовым стаканам/соп пакетам. По необходимости – добавить к овощному отвару, получив дополнительный белковый элемент в блюде.

Заготовки – борщевая заправка (отварная фасоль и порезанные овощи: лук, морковь, свекла/ овощной набор под овощные супы: цуккини, лук, морковь, цветная капуста, болгарский перец, вареный нут).

На OBOZ.UA есть много рецептов, которые можно заготовить заранее: