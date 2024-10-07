Качественный сыр стоит достаточно дорого, но этот факт полностью компенсируется его невероятным вкусом и ароматом. Поэтому этот продукт часто появляется в холодильниках многих людей. Там он может храниться в течение одной-двух недель, после чего существует большая вероятность его порчи.

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Чтобы этого не происходило, а сыр оставался свежим и вкусным в течение месяца, нужно знать, как правильно его хранить. Правильная упаковка твердого сыра также может предотвратить проникновение его запаха в другие продукты, находящиеся в холодильнике. Как упаковать сыр, чтобы он долго оставался пригодным к употреблению, рассказал The Sun.

Обычно сыры жестких сортов продаются в упаковке из пластика. Если, приобретя их, не изменить упаковку, уже через одну-две недели продукт может испортиться. Так происходит потому, что твердые сыры обладают способностью "потеть", то есть выделять остатки влаги. В результате, на поверхности куска сыра может начать образовываться плесень.

Поэтому лучше никогда не хранить сыры твердых сортов в пластиковой упаковке. Прекрасной альтернативой этому варианту хранения является пергаментная бумага. Этот обычный способ хранения сыра продлит его свежесть на одну-две недели. Таким образом, сыр, завернутый в пергаментную бумагу, будет пригодным к употреблению в течение одного месяца.

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