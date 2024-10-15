Как вкусно и без заморочки приготовить курицу с рисом, чтобы блюдо получилось сочным: идеальный вариант для обеда
Чтобы рис был вкусным и рассыпчатым, его лучше готовить в духовке. И даже если запекать вместе с диетической курицей, блюдо не будет сухим. Для этого нужно добавить достаточно овощей, а также выбирать правильную часть тушки.
Идея приготовления риса с курицей на обед опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Лучше всего взять для блюда именно бедра – они мясистые, а на кожуре есть необходимое количество жира.
Ингредиенты:
- куриные бедра – 4 шт.
- рис – 1 стакан
- вода – 2,5 стакана
- соль, специи – по вкусу.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 1 головка
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Помыть куриные бедра, добавить соль, перец и приправу к курице.
2. Перемешать и оставить мариноваться.
3. Лук нарезать на кубики, поджарить на маленьком огне.
4. Добавить натертую морковь на большой терке, добавляем соль, перец и жарить несколько минут.
5. Рис промыть и высыпать в форму, добавить зажарку, перемешать.
6. Подсолить, добавить куркуму и выложить мясо.
7. Влить воду, добавить чеснок и накрыть фольгой.
8. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов в час. за 10 минут до готовности снять фольгу и оставить в духовке.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: