Как вкусно и без заморочки приготовить курицу с рисом, чтобы блюдо получилось сочным: идеальный вариант для обеда

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Как вкусно и без заморочки приготовить курицу с рисом, чтобы блюдо получилось сочным: идеальный вариант для обеда

Чтобы рис был вкусным и рассыпчатым, его лучше готовить в духовке. И даже если запекать вместе с диетической курицей, блюдо не будет сухим. Для этого нужно добавить достаточно овощей, а также выбирать правильную часть тушки.

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Идея приготовления риса с курицей на обед опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Лучше всего взять для блюда именно бедра – они мясистые, а на кожуре есть необходимое количество жира.

Как вкусно и без заморочки приготовить курицу с рисом, чтобы блюдо получилось сочным: идеальный вариант для обеда

Ингредиенты:

  • куриные бедра – 4 шт.
  • рис – 1 стакан
  • вода – 2,5 стакана
  • соль, специи – по вкусу.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 1 головка
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Как вкусно и без заморочки приготовить курицу с рисом, чтобы блюдо получилось сочным: идеальный вариант для обеда

1. Помыть куриные бедра, добавить соль, перец и приправу к курице.

2. Перемешать и оставить мариноваться.

Как вкусно и без заморочки приготовить курицу с рисом, чтобы блюдо получилось сочным: идеальный вариант для обеда

3. Лук нарезать на кубики, поджарить на маленьком огне.

4. Добавить натертую морковь на большой терке, добавляем соль, перец и жарить несколько минут.

Как вкусно и без заморочки приготовить курицу с рисом, чтобы блюдо получилось сочным: идеальный вариант для обеда

5. Рис промыть и высыпать в форму, добавить зажарку, перемешать.

6. Подсолить, добавить куркуму и выложить мясо.

Как вкусно и без заморочки приготовить курицу с рисом, чтобы блюдо получилось сочным: идеальный вариант для обеда

7. Влить воду, добавить чеснок и накрыть фольгой.

8. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов в час. за 10 минут до готовности снять фольгу и оставить в духовке.

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