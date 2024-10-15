Чтобы рис был вкусным и рассыпчатым, его лучше готовить в духовке. И даже если запекать вместе с диетической курицей, блюдо не будет сухим. Для этого нужно добавить достаточно овощей, а также выбирать правильную часть тушки.

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Идея приготовления риса с курицей на обед опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Лучше всего взять для блюда именно бедра – они мясистые, а на кожуре есть необходимое количество жира.

Ингредиенты:

куриные бедра – 4 шт.

рис – 1 стакан

вода – 2,5 стакана

соль, специи – по вкусу.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 1 головка

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Помыть куриные бедра, добавить соль, перец и приправу к курице.

2. Перемешать и оставить мариноваться.

3. Лук нарезать на кубики, поджарить на маленьком огне.

4. Добавить натертую морковь на большой терке, добавляем соль, перец и жарить несколько минут.

5. Рис промыть и высыпать в форму, добавить зажарку, перемешать.

6. Подсолить, добавить куркуму и выложить мясо.

7. Влить воду, добавить чеснок и накрыть фольгой.

8. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов в час. за 10 минут до готовности снять фольгу и оставить в духовке.

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