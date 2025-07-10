Жареные кабачки – блюдо, которое готовится проще простого. Для того, чтобы они не пригорали, были сочными, а не жирными, кулинары советуют их панировать в муке, а затем обмокните в воду, так кабачки не будут гореть. А чтобы они не били жирными, кулинары советуют еще делать кляр из яиц и муки.

Редакция FoodOboz делится рецептом и секретами приготовления вкусных и сочных кабачков в мучном кляре.

Ингредиенты:

кабачки

мука

специи

масло растительное

вода

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте кружочками, добавьте специи, перемешайте.

2. Обваляйте кабачки в муке, после окуните каждый кусочек в воду.

3. Обжарьте на масле, переложите на бумажные салфетки, чтобы впилось лишнее масло.

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