Как вкусно и быстро пожарить кабачки, чтобы они не горели и не были жирными: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт блюда

Жареные кабачки – блюдо, которое готовится проще простого. Для того, чтобы они не пригорали, были сочными, а не жирными, кулинары советуют их панировать в муке, а затем обмокните в воду, так кабачки не будут гореть. А чтобы они не били жирными, кулинары советуют еще делать кляр из яиц и муки.

Жареные кабачки

Редакция FoodOboz делится рецептом и секретами приготовления вкусных и сочных кабачков в мучном кляре.

Как вкусно пожарить кабачки

Ингредиенты: 

  • кабачки 
  • мука
  • специи
  • масло растительное 
  • вода 

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте кружочками, добавьте специи, перемешайте.

Кабачки для приготовления

2. Обваляйте кабачки в муке, после окуните каждый кусочек в воду.

Кляр для кабачков

3. Обжарьте на масле, переложите на бумажные салфетки, чтобы впилось лишнее масло.

Готовые кабачки

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