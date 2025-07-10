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Как вкусно и быстро пожарить кабачки, чтобы они не горели и не были жирными: делимся советами и рецептом
Жареные кабачки – блюдо, которое готовится проще простого. Для того, чтобы они не пригорали, были сочными, а не жирными, кулинары советуют их панировать в муке, а затем обмокните в воду, так кабачки не будут гореть. А чтобы они не били жирными, кулинары советуют еще делать кляр из яиц и муки.
Редакция FoodOboz делится рецептом и секретами приготовления вкусных и сочных кабачков в мучном кляре.
Ингредиенты:
- кабачки
- мука
- специи
- масло растительное
- вода
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте кружочками, добавьте специи, перемешайте.
2. Обваляйте кабачки в муке, после окуните каждый кусочек в воду.
3. Обжарьте на масле, переложите на бумажные салфетки, чтобы впилось лишнее масло.
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