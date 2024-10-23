Рыба может стать идеальным продуктом для приготовления вкусных и полезных блюд для обеда и ужина. Стоит отметить, что филе любой рыбы готовится очень быстро, как в духовке, так и на сковороде.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной жареной рыбы с рисом и шпинатом.

Ингредиенты:

Рыба Тилапия или Пангамиус 400 г

Масло, приправа для рыбы

Рис 300 г

Лук 1 шт

Вода 350 мл

Сливки 150 мл

Шпинат 2 горсти

Пармезан 100 г

Соль, перец, чеснок, сок лимона

Способ приготовления:

1. Рыбу помойте, высушите, посыпьте специями и пожарьте до золотистости на масле с двух сторон.

2. Пожарьте лук, добавьте рис, воду, сливки, шпинат, сыр и готовьте до готовности риса.

3. На блюдо выложите рис, сверху рыбу и подавайте!

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