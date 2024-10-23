Как вкусно и быстро приготовить рыбу: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт рыбы

Рыба может стать идеальным продуктом для приготовления вкусных и полезных блюд для обеда и ужина. Стоит отметить, что филе любой рыбы готовится очень быстро, как в духовке, так и на сковороде. 

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Как вкусно приготовить рыбу

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной жареной рыбы с рисом и шпинатом. 

Тушеная рыба

Ингредиенты: 

  • Рыба Тилапия или Пангамиус 400 г
  • Масло, приправа для рыбы
  • Рис 300 г
  • Лук 1 шт
  • Вода 350 мл
  • Сливки 150 мл
  • Шпинат 2 горсти
  • Пармезан 100 г
  • Соль, перец, чеснок, сок лимона

Способ приготовления:

1. Рыбу помойте, высушите, посыпьте специями и пожарьте до золотистости на масле с двух сторон. 

Филе рыбы для блюда

2. Пожарьте лук, добавьте рис, воду, сливки, шпинат, сыр и готовьте до готовности риса.

Приготовление риса

3. На блюдо выложите рис, сверху рыбу и подавайте!

Готовое блюдо

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