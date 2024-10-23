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Как вкусно и быстро приготовить рыбу: рецепт блюда для ужина
Рыба может стать идеальным продуктом для приготовления вкусных и полезных блюд для обеда и ужина. Стоит отметить, что филе любой рыбы готовится очень быстро, как в духовке, так и на сковороде.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной жареной рыбы с рисом и шпинатом.
Ингредиенты:
- Рыба Тилапия или Пангамиус 400 г
- Масло, приправа для рыбы
- Рис 300 г
- Лук 1 шт
- Вода 350 мл
- Сливки 150 мл
- Шпинат 2 горсти
- Пармезан 100 г
- Соль, перец, чеснок, сок лимона
Способ приготовления:
1. Рыбу помойте, высушите, посыпьте специями и пожарьте до золотистости на масле с двух сторон.
2. Пожарьте лук, добавьте рис, воду, сливки, шпинат, сыр и готовьте до готовности риса.
3. На блюдо выложите рис, сверху рыбу и подавайте!
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