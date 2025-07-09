Как вкусно и быстро замариновать шампиньоны: можно есть уже на следующий день

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
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Как вкусно и быстро замариновать шампиньоны: можно есть уже на следующий день

Отличной закуской к праздничному столу или на каждый день будут маринованные грибы. Добавьте к шампиньонам много разнообразных специй, а также простой маринад с уксусом, чесноком и сахаром. Блюдо будет готово к употреблению уже на следующий день.

Идея приготовления быстрых маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Алины с ником alina burlaka в Instagram. Хранить лучше всего в стеклянном контейнере в холодильнике.

Как вкусно и быстро замариновать шампиньоны: можно есть уже на следующий день

Ингредиенты:

  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • черный перец – 1 ч.л.
  • кориандр – 1 ч.л.
  • чеснок – 6-8 зубчиков
  • уксус – 1 ст.л.
  • масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Как вкусно и быстро замариновать шампиньоны: можно есть уже на следующий день

1. Шампиньоны промыть.

Как вкусно и быстро замариновать шампиньоны: можно есть уже на следующий день

2. Варить в подсоленной воде до готовности.

Как вкусно и быстро замариновать шампиньоны: можно есть уже на следующий день

3. Слить воду и дать немного остыть.

4. Далее смешать все ингредиенты для маринада с грибами.

Как вкусно и быстро замариновать шампиньоны: можно есть уже на следующий день

5. Оставить их на ночь в холодильнике.

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