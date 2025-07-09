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Как вкусно и быстро замариновать шампиньоны: можно есть уже на следующий день
Отличной закуской к праздничному столу или на каждый день будут маринованные грибы. Добавьте к шампиньонам много разнообразных специй, а также простой маринад с уксусом, чесноком и сахаром. Блюдо будет готово к употреблению уже на следующий день.
Идея приготовления быстрых маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Алины с ником alina burlaka в Instagram. Хранить лучше всего в стеклянном контейнере в холодильнике.
Ингредиенты:
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ст.л.
- черный перец – 1 ч.л.
- кориандр – 1 ч.л.
- чеснок – 6-8 зубчиков
- уксус – 1 ст.л.
- масло – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Шампиньоны промыть.
2. Варить в подсоленной воде до готовности.
3. Слить воду и дать немного остыть.
4. Далее смешать все ингредиенты для маринада с грибами.
5. Оставить их на ночь в холодильнике.