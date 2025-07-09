Отличной закуской к праздничному столу или на каждый день будут маринованные грибы. Добавьте к шампиньонам много разнообразных специй, а также простой маринад с уксусом, чесноком и сахаром. Блюдо будет готово к употреблению уже на следующий день.

Идея приготовления быстрых маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Алины с ником alina burlaka в Instagram. Хранить лучше всего в стеклянном контейнере в холодильнике.

Ингредиенты:

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

черный перец – 1 ч.л.

кориандр – 1 ч.л.

чеснок – 6-8 зубчиков

уксус – 1 ст.л.

масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Шампиньоны промыть.

2. Варить в подсоленной воде до готовности.

3. Слить воду и дать немного остыть.

4. Далее смешать все ингредиенты для маринада с грибами.

5. Оставить их на ночь в холодильнике.