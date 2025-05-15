Как вкусно и быстро замариновать шампиньоны: вариант закуски на любой случай
Маринованные грибы – универсальная закуска на каждый день и для праздничного стола. А для того, чтобы ее приготовить, вам понадобится минимум ингредиентов. Продукт будет иметь очень насыщенный пряный вкус и точно понравится всем.
Идея приготовления быстрых маринованных шампиньонов в соевом соусе опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. В составе всего четыре ингредиента.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г
- соль – 1/4 ч.л.
- черный молотый перец, паприка, итальянские травы по – 1/4 ч.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Грибы помыть, просушить.
2. Добавить соль, специи, масло и перемешать.
3. Выложить на противень и поставить в духовку при температуре 180 градусов примерно на 30 минут (зависит от размера грибов).
Ингредиенты для заправки:
- зелень укропа, петрушки, зеленый лук
- чеснок – 3 зубчика
- соевый соус – 3 ст.л.
- растительное масло 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Нарезать зелень.
2. Измельчить чеснок, добавить масло, соевый соус, перемешать.
3. Готовые грибы перемешать с заправкой и подавать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: