Маринованные грибы – универсальная закуска на каждый день и для праздничного стола. А для того, чтобы ее приготовить, вам понадобится минимум ингредиентов. Продукт будет иметь очень насыщенный пряный вкус и точно понравится всем.

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Идея приготовления быстрых маринованных шампиньонов в соевом соусе опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. В составе всего четыре ингредиента.

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г

соль – 1/4 ч.л.

черный молотый перец, паприка, итальянские травы по – 1/4 ч.л.

растительное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Грибы помыть, просушить.

2. Добавить соль, специи, масло и перемешать.

3. Выложить на противень и поставить в духовку при температуре 180 градусов примерно на 30 минут (зависит от размера грибов).

Ингредиенты для заправки:

зелень укропа, петрушки, зеленый лук

чеснок – 3 зубчика

соевый соус – 3 ст.л.

растительное масло 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нарезать зелень.

2. Измельчить чеснок, добавить масло, соевый соус, перемешать.

3. Готовые грибы перемешать с заправкой и подавать.

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