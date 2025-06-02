Чтобы вкусно и быстро запечь картофель на обед, его даже не придется чистить. Для того, чтобы овощ был сочным и с насыщенным вкусом, добавьте ломтики бекона. Подавать можно с разным мясом и свежим салатом.

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Идея приготовления запеченного картофеля в кожуре с беконом опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria cooking в Instagram. На ужин – именно то, что надо.

Ингредиенты:

картофель – 6 средних плодов

бекон – 100 г

растительное масло

сухой чеснок

приправа к картофелю

соль, перец

зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо помыть.

2. Просушить бумажным полотенцем и сделать неглубокие надрезы.

3. Большую картошку не стоит брать, может не пропечься. Лучше выбирайте маленькую.

4. К маслу добавляем соль, перец, сухой чеснок и приправу к картофелю.

5. Тщательно все перемешать.

6. Смазать картофель снаружи и внутри.

7. В разрезы выложить нарезанный бекон, переложить картофель на противень, застеленный пергаментом, и еще раз смазать маслом со специями.

8. Выпекать при температуре 180 градусов 1-1,5 часа в зависимости от размера картофеля и мощности вашей духовки.

9. Если бекон начинает пригорать, а картофель еще не готов, накрыть все фольгой и запекать дальше.

10. Перед тем, как вынимать все из духовки, обязательно проверить на готовность.

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