Как вкусно и оригинально пожарить кабачки: делимся элементарным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
930
Как вкусно и оригинально пожарить кабачки: делимся элементарным рецептом
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Чтобы долго не возиться с нарезкой, вы сразу можете пожарить кабачки по половинке. Для этого овощ нужно просто разделить на полоски, но не до конца, и окунуть в кляр. Закуска получится не только очень вкусной, но и привлекательной.

Идея приготовления аппетитных жареных кабачков опубликована на странице фудблогера Ирины с ником mama verchyk в Instagram. Подавайте с вкусным чесночным соусом.

Как вкусно и оригинально пожарить кабачки: делимся элементарным рецептом

Ингредиенты:

  • молодые кабачки
  • соль, перец
  • яйца – 3 шт.
  • горчица – 1 ч.л.
  • сметана – 1 ст.л.
  • мука – 100 г
  • панировочные сухари – 100 г
  • паприка – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Как вкусно и оригинально пожарить кабачки: делимся элементарным рецептом

1. Кабачки почистить.

2. Нарезать на пласты, но не до конца, чтобы все кусочки фиксировались.

Как вкусно и оригинально пожарить кабачки: делимся элементарным рецептом

3. Посолить, поперчить по вкусу.

4. Оставить настояться.

Как вкусно и оригинально пожарить кабачки: делимся элементарным рецептом

5. Отжать от лишней влаги.

Как вкусно и оригинально пожарить кабачки: делимся элементарным рецептом

6. Обвалять в муке с панировочными сухарями и паприкой.

7. Окунуть во взбитые яйца, сметану.и горчицу.

Как вкусно и оригинально пожарить кабачки: делимся элементарным рецептом

8. Жарить на сковороде с маслом до золотистой корочки.

Как вкусно и оригинально пожарить кабачки: делимся элементарным рецептом

9. Подавать с соусом: сметана, майонез, чеснок, укроп.

Как вкусно и оригинально пожарить кабачки: делимся элементарным рецептом

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