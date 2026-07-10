Чтобы долго не возиться с нарезкой, вы сразу можете пожарить кабачки по половинке. Для этого овощ нужно просто разделить на полоски, но не до конца, и окунуть в кляр. Закуска получится не только очень вкусной, но и привлекательной.

Идея приготовления аппетитных жареных кабачков опубликована на странице фудблогера Ирины с ником mama verchyk в Instagram. Подавайте с вкусным чесночным соусом.

Ингредиенты:

молодые кабачки

соль, перец

яйца – 3 шт.

горчица – 1 ч.л.

сметана – 1 ст.л.

мука – 100 г

панировочные сухари – 100 г

паприка – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Кабачки почистить.

2. Нарезать на пласты, но не до конца, чтобы все кусочки фиксировались.

3. Посолить, поперчить по вкусу.

4. Оставить настояться.

5. Отжать от лишней влаги.

6. Обвалять в муке с панировочными сухарями и паприкой.

7. Окунуть во взбитые яйца, сметану.и горчицу.

8. Жарить на сковороде с маслом до золотистой корочки.

9. Подавать с соусом: сметана, майонез, чеснок, укроп.

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