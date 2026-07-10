Как вкусно и оригинально пожарить кабачки: делимся элементарным рецептом
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Чтобы долго не возиться с нарезкой, вы сразу можете пожарить кабачки по половинке. Для этого овощ нужно просто разделить на полоски, но не до конца, и окунуть в кляр. Закуска получится не только очень вкусной, но и привлекательной.
Идея приготовления аппетитных жареных кабачков опубликована на странице фудблогера Ирины с ником mama verchyk в Instagram. Подавайте с вкусным чесночным соусом.
Ингредиенты:
- молодые кабачки
- соль, перец
- яйца – 3 шт.
- горчица – 1 ч.л.
- сметана – 1 ст.л.
- мука – 100 г
- панировочные сухари – 100 г
- паприка – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Кабачки почистить.
2. Нарезать на пласты, но не до конца, чтобы все кусочки фиксировались.
3. Посолить, поперчить по вкусу.
4. Оставить настояться.
5. Отжать от лишней влаги.
6. Обвалять в муке с панировочными сухарями и паприкой.
7. Окунуть во взбитые яйца, сметану.и горчицу.
8. Жарить на сковороде с маслом до золотистой корочки.
9. Подавать с соусом: сметана, майонез, чеснок, укроп.
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