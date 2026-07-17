Как вкусно нафаршировать кабачки: рецепт с фаршем и рисом
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Фаршированные кабачки — одно из самых популярных летних блюд, которое легко приготовить даже в будний день. Они получаются сочными, сытными и вкусны как в горячем виде, так и после остывания. Сочетание мясного фарша, риса и томатной заливки давно стало классикой домашней кухни. А если в конце добавить немного сыра, блюдо станет ещё более аппетитным.
Идея приготовления сочных фаршированных кабачков опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 2-3 шт.
- мясной фарш – 500 г
- рис (в сухом виде) – 50 г
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
- свежая зелень – по желанию
- твердый сыр – для подачи и запекания
Для заливки:
- томатная паста – 3 ст.л. (или 200 мл томатного пюре)
- горячая вода – 500 мл.
- соль – по вкусу
- сахар – щепотка
- чеснок – 2-3 зубчика
Способ приготовления:
1. Промойте рис и отварите до полуготовности. Это поможет ему равномерно приготовиться во время запекания.
2. В глубокой миске смешайте фарш, рис, измельченную зелень, соль и любимые специи. Хорошо перемешайте начинку до однородности.
3. Кабачки помойте и нарежьте крупными кусочками высотой примерно 4-5 сантиметров. С помощью ложки или небольшого венчика аккуратно удалите серединку, оставив дно целым.
4. Выложите подготовленные кабачки в форму для запекания и слегка посолите их изнутри.
5. Наполните каждый кусочек мясной начинкой, слегка прижимая её ложкой.
6. Для заливки смешайте томатную пасту или томатное пюре с горячей водой. Добавьте соль, щепотку сахара и измельченный чеснок. Перемешайте до однородности.
7. Залейте кабачки томатной смесью так, чтобы жидкость покрывала дно формы. Накройте форму фольгой или пергаментом, предварительно слегка смоченным водой.
8. Запекайте блюдо в разогретой до 185 градусов духовке примерно 40 минут.
9. После этого снимите фольгу, посыпьте кабачки тёртым сыром и верните в духовку ещё на 5–10 минут, пока сыр не станет золотистым.
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