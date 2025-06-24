Как вкусно нафаршировать перцы на ужин: хватит на всех
Фаршированный перец - блюдо, которое подходит и для праздничного стола, и для обычного ужина. Рецепт очень простой и бюджетный, не требует много времени. Для того, чтобы начинка была сочной, добавьте в фарш много зелени, сыр и грибы.
Идея приготовления фаршированных перцев на ужин опубликована на странице фудблогера Натальи с ником tsukatnata в Instagram. Овощи с начинкой нужно просто пожарить на сковородке.
Ингредиенты:
- фарш (у меня куриный) – 300 г
- болгарский перец (разноцветный) – 2 шт.
- шампиньоны – 5 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- сыр – 50-70 г
- яйца – 2 шт.
- петрушка, укроп
- соль, паприка, перец по вкусу
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Болгарский перец нарезать кольцами толщиной 1 см.
2. Остатки нарезать кубиком.
3. На растительном масле обжарить лук с грибами.
4. К фаршу добавить лук с грибами, остатки перцев, яйца, зелень и специи.
5. Начинить кольца этой смесью и обжарить на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: