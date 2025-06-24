Фаршированный перец - блюдо, которое подходит и для праздничного стола, и для обычного ужина. Рецепт очень простой и бюджетный, не требует много времени. Для того, чтобы начинка была сочной, добавьте в фарш много зелени, сыр и грибы.

Идея приготовления фаршированных перцев на ужин опубликована на странице фудблогера Натальи с ником tsukatnata в Instagram. Овощи с начинкой нужно просто пожарить на сковородке.

Ингредиенты:

фарш (у меня куриный) – 300 г

болгарский перец (разноцветный) – 2 шт.

шампиньоны – 5 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

сыр – 50-70 г

яйца – 2 шт.

петрушка, укроп

соль, паприка, перец по вкусу

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Болгарский перец нарезать кольцами толщиной 1 см.

2. Остатки нарезать кубиком.

3. На растительном масле обжарить лук с грибами.

4. К фаршу добавить лук с грибами, остатки перцев, яйца, зелень и специи.

5. Начинить кольца этой смесью и обжарить на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

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