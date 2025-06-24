Как вкусно нафаршировать перцы на ужин: хватит на всех

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
528
Как вкусно нафаршировать перцы на ужин: хватит на всех

Фаршированный перец - блюдо, которое подходит и для праздничного стола, и для обычного ужина. Рецепт очень простой и бюджетный, не требует много времени. Для того, чтобы начинка была сочной, добавьте в фарш много зелени, сыр и грибы.

Идея приготовления фаршированных перцев на ужин опубликована на странице фудблогера Натальи с ником tsukatnata в Instagram. Овощи с начинкой нужно просто пожарить на сковородке.

Как вкусно нафаршировать перцы на ужин: хватит на всех

Ингредиенты:

  • фарш (у меня куриный) – 300 г
  • болгарский перец (разноцветный) – 2 шт.
  • шампиньоны – 5 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • сыр – 50-70 г
  • яйца – 2 шт.
  • петрушка, укроп
  • соль, паприка, перец по вкусу
  • растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Как вкусно нафаршировать перцы на ужин: хватит на всех

1. Болгарский перец нарезать кольцами толщиной 1 см.

Как вкусно нафаршировать перцы на ужин: хватит на всех

2. Остатки нарезать кубиком.

Как вкусно нафаршировать перцы на ужин: хватит на всех

3. На растительном масле обжарить лук с грибами.

Как вкусно нафаршировать перцы на ужин: хватит на всех

4. К фаршу добавить лук с грибами, остатки перцев, яйца, зелень и специи.

Как вкусно нафаршировать перцы на ужин: хватит на всех

5. Начинить кольца этой смесью и обжарить на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

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