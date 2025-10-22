Как вкусно потушить белые лесные грибы: делимся простым рецептом

Белые грибы – отличная альтернатива мяса, для тех, кто хочет приготовить например с ними вкусный картофель. Еще их можно просто вкусно пожарить, сделать соус. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных белых грибов, который готовятся элементарно. 

Ингредиенты:

  • Белые грибы (отварные) – 500 г
  • Лук – 1-2 шт
  • Сливочный сыр – 3-4 ст. л.
  • Соль, перец, паприка, грибная приправа, чеснок – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Лук нарежьте полукольцами и протушите на сковороде до мягкости. Добавьте отваренные белые грибы и специи, тушите 3-5 минут.

2. Добавьте сливочный сыр, хорошо перемешайте.

3. Оставьте под крышкой на слабом огне еще 10 минут, чтобы все вкусы соединились.

