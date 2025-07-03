Как вкусно потушить кабачки на обед: делимся бюджетным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,3 т.
Как вкусно потушить кабачки на обед: делимся бюджетным рецептом

Тушеные кабачки – универсальное бюджетное блюдо, которое точно стоит приготовить этим летом. Лучше всего оно подходит для обеда. Можно есть в самостоятельном виде или подавать как дополнение к гарниру.

Идея приготовления сытных тушеных кабачков со сливочным сыром на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Для лучшего вкуса добавьте много разнообразных овощей.

Как вкусно потушить кабачки на обед: делимся бюджетным рецептом

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 молоденькие
  • морковь – 1 шт. (средняя)
  • лук – 1 средний
  • перец – 1 шт.
  • помидоры – 2 шт. (средние или черри 10 шт)
  • горошек – 150 г
  • сливочный сыр – 200 г
  • соль перец – по вкусу

Способ приготовления:

Как вкусно потушить кабачки на обед: делимся бюджетным рецептом

1. Обжарить измельченную небольшими кубиками морковь на среднем огне минут 2-3.

Как вкусно потушить кабачки на обед: делимся бюджетным рецептом

2. Добавить лук, помидоры, перец.

Как вкусно потушить кабачки на обед: делимся бюджетным рецептом

3. Перемешать и тушить на маленьком огне 10 минут, периодически перемешивая.

4. Добавить кабачки и сливочный сыр, специи по вкусу.

Как вкусно потушить кабачки на обед: делимся бюджетным рецептом

5. Перемешать, тушить до готовности под крышкой. Периодически перемешивать.

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