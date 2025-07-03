Тушеные кабачки – универсальное бюджетное блюдо, которое точно стоит приготовить этим летом. Лучше всего оно подходит для обеда. Можно есть в самостоятельном виде или подавать как дополнение к гарниру.

Идея приготовления сытных тушеных кабачков со сливочным сыром на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Для лучшего вкуса добавьте много разнообразных овощей.

Ингредиенты:

кабачки – 2 молоденькие

морковь – 1 шт. (средняя)

лук – 1 средний

перец – 1 шт.

помидоры – 2 шт. (средние или черри 10 шт)

горошек – 150 г

сливочный сыр – 200 г

соль перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжарить измельченную небольшими кубиками морковь на среднем огне минут 2-3.

2. Добавить лук, помидоры, перец.

3. Перемешать и тушить на маленьком огне 10 минут, периодически перемешивая.

4. Добавить кабачки и сливочный сыр, специи по вкусу.

5. Перемешать, тушить до готовности под крышкой. Периодически перемешивать.

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