Как вкусно потушить кабачки на обед: делимся бюджетным рецептом
Тушеные кабачки – универсальное бюджетное блюдо, которое точно стоит приготовить этим летом. Лучше всего оно подходит для обеда. Можно есть в самостоятельном виде или подавать как дополнение к гарниру.
Идея приготовления сытных тушеных кабачков со сливочным сыром на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Для лучшего вкуса добавьте много разнообразных овощей.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 молоденькие
- морковь – 1 шт. (средняя)
- лук – 1 средний
- перец – 1 шт.
- помидоры – 2 шт. (средние или черри 10 шт)
- горошек – 150 г
- сливочный сыр – 200 г
- соль перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжарить измельченную небольшими кубиками морковь на среднем огне минут 2-3.
2. Добавить лук, помидоры, перец.
3. Перемешать и тушить на маленьком огне 10 минут, периодически перемешивая.
4. Добавить кабачки и сливочный сыр, специи по вкусу.
5. Перемешать, тушить до готовности под крышкой. Периодически перемешивать.
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