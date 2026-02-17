Как вкусно потушить куриные бедра на сковородке: добавьте пикантный маринад
Куриные бедра можно очень вкусно приготовить просто на сковородке. Просто протушите такое мясо на сковороде вместе со сливками и овощами. Но для того, чтобы бедра имели действительно идеальный вкус, добавьте к ним пикантный маринад.
Идея приготовления сочных куриных бедер на сковороде опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- бедра – 1 кг.
- овощная смесь – 400 г
- сливки – 250 мл.
Ингредиенты для маринада:
- горчица – 1 ст.л.
- кетчуп – 1 ст.л.
- специи: копченая паприка, приправа к курице, сухой чеснок, прованские травы, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриные бедра посолить, поперчить, добавить специи, горчицу и кетчуп.
2. Все хорошо перемешать и оставить мариноваться на 30 минут.
3. Разогреть сковороду, обжарить мясо с обеих сторон по несколько минут до золотистой корочки.
4. Забрать мясо со сковороды и добавить смесь овощей.
5. Протушить несколько минут.
6. Вернуть бедра, залить сливками.
7. Уменьшить огонь накрыть крышкой и тушить еще 20-30 минут на минимальном огне.
8. Подавать с картофельным пюре или с любым вашим любимым гарниром.
