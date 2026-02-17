Куриные бедра можно очень вкусно приготовить просто на сковородке. Просто протушите такое мясо на сковороде вместе со сливками и овощами. Но для того, чтобы бедра имели действительно идеальный вкус, добавьте к ним пикантный маринад.

Идея приготовления сочных куриных бедер на сковороде опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

бедра – 1 кг.

овощная смесь – 400 г

сливки – 250 мл.

Ингредиенты для маринада:

горчица – 1 ст.л.

кетчуп – 1 ст.л.

специи: копченая паприка, приправа к курице, сухой чеснок, прованские травы, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные бедра посолить, поперчить, добавить специи, горчицу и кетчуп.

2. Все хорошо перемешать и оставить мариноваться на 30 минут.

3. Разогреть сковороду, обжарить мясо с обеих сторон по несколько минут до золотистой корочки.

4. Забрать мясо со сковороды и добавить смесь овощей.

5. Протушить несколько минут.

6. Вернуть бедра, залить сливками.

7. Уменьшить огонь накрыть крышкой и тушить еще 20-30 минут на минимальном огне.

8. Подавать с картофельным пюре или с любым вашим любимым гарниром.

