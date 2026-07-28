Летние тушеные овощи – это простое и ароматное блюдо, которое легко приготовить из сезонных продуктов. Кабачки, баклажаны и сладкий перец прекрасно сочетаются с томатным соусом и чесноком. Такие овощи можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат получается очень сочным и насыщенным по вкусу.

Идея приготовления вкусных тушеных овощей на сковороде опубликована на странице kylikovka в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 1-2 шт.

молодые баклажаны – 2 шт.

сладкий перец – 2 шт.

репчатый лук – 1 шт.

спелые помидоры – 2-3 шт.

чеснок – 1-2 зубчика

острый перец – по желанию

растительное масло – 4 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

сладкая паприка – по вкусу

щепотка сахара

укроп, петрушка и зеленый лук – для подачи.

Способ приготовления:

1. Начните с подготовки лука и сладкого перца. Лук нарежьте крупными кусочками, а перец – соломкой или произвольными кусочками. Разогрейте сковороду с одной столовой ложкой растительного масла и обжарьте лук до мягкости.

2. Добавьте сладкий перец и готовьте ещё несколько минут. По желанию можно добавить немного острого перца для более насыщенного вкуса.

3. Кабачки нарежьте кружочками толщиной примерно 1,5-2 сантиметра. Обжарьте их отдельно до появления легкой золотистой корочки.

4. Важно не пережарить овощи – они должны остаться плотными и хорошо держать форму. После обжаривания разрежьте кружочки на четыре части.

5. Баклажаны нарежьте крупными кусочками, слегка смажьте маслом и обжарьте до румяной корочки. Готовые кусочки по желанию можно разрезать пополам, чтобы их было удобнее подавать.

6. В большой сковороде или сотейнике смешайте обжаренные лук, перец, кабачки и баклажаны. Добавьте соль, черный перец, сладкую паприку и щепотку сахара, который поможет сбалансировать вкус томатов.

7. Для соуса помидоры залейте кипятком на несколько минут и снимите с них кожицу. Измельчите помидоры с помощью блендера до однородной консистенции. Добавьте измельчённый чеснок и хорошо перемешайте.

8. Добавьте томатный соус к овощам, накройте сковороду крышкой и тушите блюдо на слабом огне в течение 35-40 минут. Воду добавлять не нужно, так как овощи выделят достаточно собственного сока. Время от времени аккуратно перемешивайте овощи, чтобы они равномерно протушились.

9. Готовые тушеные овощи можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Перед подачей щедро посыпьте блюдо свежей зеленью. Благодаря предварительной обжарке каждый овощ сохраняет свою текстуру, а густой томатный соус делает летнее рагу особенно ароматным и вкусным.

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