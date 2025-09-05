Как вкусно пожарить рыбу в кляре: получится очень нежной и нежирной
Самый простой вариант приготовления любой рыбы – это пожарить ее в кляре. Продукт получается очень сытным, нежным, прекрасно сочетается с любым гарниром. К тому же, это очень бюджетно.
Идея приготовления вкусной жареной рыбы в кляре опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- филе пангасиуса – 2-3 шт.
- соль, перец
Ингредиенты для кляра:
- яйца – 2 шт.
- соль
- майонез – 2 ст.л.
- мука – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Филе разморозить и обсушить бумажным полотенцем.
2. Разрезать на небольшие кусочки.
3. Посыпать солью и перцем.
4. Для кляра к яйцам добавить соль, майонез и взбить.
5. Добавить муку и перемешать до однородности.
6. Консистенция должна быть, как густая сметана.
7. Влить кляр к рыбе.
8. Каждый кусочек хорошо окунуть в кляр и жарить на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.