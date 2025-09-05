Самый простой вариант приготовления любой рыбы – это пожарить ее в кляре. Продукт получается очень сытным, нежным, прекрасно сочетается с любым гарниром. К тому же, это очень бюджетно.

Идея приготовления вкусной жареной рыбы в кляре опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

филе пангасиуса – 2-3 шт.

соль, перец

Ингредиенты для кляра:

яйца – 2 шт.

соль

майонез – 2 ст.л.

мука – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Филе разморозить и обсушить бумажным полотенцем.

2. Разрезать на небольшие кусочки.

3. Посыпать солью и перцем.

4. Для кляра к яйцам добавить соль, майонез и взбить.

5. Добавить муку и перемешать до однородности.

6. Консистенция должна быть, как густая сметана.

7. Влить кляр к рыбе.

8. Каждый кусочек хорошо окунуть в кляр и жарить на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.