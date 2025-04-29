Как вкусно приготовить баклажаны на ужин с сыром и помидорами: рецепт в духовке
Баклажаны – универсальный овощ, из которого можно готовить разнообразные блюда. Очень вкусно запечь продукт на ужин, с добавлением сыра и помидоров. Для этого вам понадобится минимум времени.
Идея приготовления запеченных фаршированных баклажанов опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Такой ужин точно понравится всем.
Ингредиенты:
- баклажан – 1 шт.
- томатный соус
- сыр – 100 г
- помидоры черри
- масло
- соль, перец, прованские травы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разрезать баклажаны пополам.
2. Сделать надрезы.
3. Смазать растительным маслом и посыпать солью, перцем.
4. Выложить на противень кожурой вверх и поставить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.
5. Когда баклажаны готовы, разомкнуть мякоть.
6. Смазать соусом, посыпать тертым сыром и добавить помидоры черри.
7. Поставить в духовку еще на 10–15 минут.
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