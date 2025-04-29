Баклажаны – универсальный овощ, из которого можно готовить разнообразные блюда. Очень вкусно запечь продукт на ужин, с добавлением сыра и помидоров. Для этого вам понадобится минимум времени.

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Идея приготовления запеченных фаршированных баклажанов опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Такой ужин точно понравится всем.

Ингредиенты:

баклажан – 1 шт.

томатный соус

сыр – 100 г

помидоры черри

масло

соль, перец, прованские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разрезать баклажаны пополам.

2. Сделать надрезы.

3. Смазать растительным маслом и посыпать солью, перцем.

4. Выложить на противень кожурой вверх и поставить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

5. Когда баклажаны готовы, разомкнуть мякоть.

6. Смазать соусом, посыпать тертым сыром и добавить помидоры черри.

7. Поставить в духовку еще на 10–15 минут.

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