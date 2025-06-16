Как вкусно приготовить баклажаны: рецепт блюда в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
123
Как вкусно приготовить баклажаны: рецепт блюда в духовке

Из сочных сезонных баклажанов и кабачков можно приготовить очень вкусный рататуй. В таком блюде сочетаются разнообразные вкусы лета: овощи, зелень, ароматные специи. И все это сохраняет свою пользу,

Рецептом рататуя из баклажанов опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Как вкусно приготовить баклажаны: рецепт блюда в духовке

Ингредиенты:

  • баклажан – 1 шт.
  • цуккини – 2 шт.
  • спелые помидоры – 3-4 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 2-3 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • помидоры для зажарки – 4-5 шт.
  • оливковое масло
  • соль, перец
  • прованские травы (тимьян, орегано, базилик)

Способ приготовления соуса:

Как вкусно приготовить баклажаны: рецепт блюда в духовке

1. На оливковом масле обжарить нарезанный лук, морковь.

2. Параллельно запекать перец и добавить его к зажарке и тушить 5 минут.

3. Помидоры обдать кипятком, оставить на 2-4 минуты, обдать холодной водой.

Как вкусно приготовить баклажаны: рецепт блюда в духовке

4. Очистить помидоры от кожуры, взбить блендером с чесноком.

5. Влить этот томатный соус к зажарке.

6. Тушить еще 5-10 минут.

Как вкусно приготовить баклажаны: рецепт блюда в духовке

7. Готовый соус взбить с зеленью (укроп или петрушка).

Способ приготовления овощей

1. Баклажан, цуккини, помидоры нарезать тоненькими кружочками.

Как вкусно приготовить баклажаны: рецепт блюда в духовке

2. В форму выложить соус.

3. Сверху по спирали или строчками выложить овощи, чередуя цвета.

4. Сбрызнуть оливковым маслом, посыпать травами и щепоткой соли.

Как вкусно приготовить баклажаны: рецепт блюда в духовке

5. Запекать при температуре 180 градусов 60 минут. Чтобы овощи не подгорели, накрыть фольгой на первые 40 минут.

6. Можно есть и горячим, и холодным. Можно оставить на некоторое время настояться.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты