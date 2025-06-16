Как вкусно приготовить баклажаны: рецепт блюда в духовке
Из сочных сезонных баклажанов и кабачков можно приготовить очень вкусный рататуй. В таком блюде сочетаются разнообразные вкусы лета: овощи, зелень, ароматные специи. И все это сохраняет свою пользу,
Рецептом рататуя из баклажанов опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.
Ингредиенты:
- баклажан – 1 шт.
- цуккини – 2 шт.
- спелые помидоры – 3-4 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 2-3 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- помидоры для зажарки – 4-5 шт.
- оливковое масло
- соль, перец
- прованские травы (тимьян, орегано, базилик)
Способ приготовления соуса:
1. На оливковом масле обжарить нарезанный лук, морковь.
2. Параллельно запекать перец и добавить его к зажарке и тушить 5 минут.
3. Помидоры обдать кипятком, оставить на 2-4 минуты, обдать холодной водой.
4. Очистить помидоры от кожуры, взбить блендером с чесноком.
5. Влить этот томатный соус к зажарке.
6. Тушить еще 5-10 минут.
7. Готовый соус взбить с зеленью (укроп или петрушка).
Способ приготовления овощей
1. Баклажан, цуккини, помидоры нарезать тоненькими кружочками.
2. В форму выложить соус.
3. Сверху по спирали или строчками выложить овощи, чередуя цвета.
4. Сбрызнуть оливковым маслом, посыпать травами и щепоткой соли.
5. Запекать при температуре 180 градусов 60 минут. Чтобы овощи не подгорели, накрыть фольгой на первые 40 минут.
6. Можно есть и горячим, и холодным. Можно оставить на некоторое время настояться.
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