Из сочных сезонных баклажанов и кабачков можно приготовить очень вкусный рататуй. В таком блюде сочетаются разнообразные вкусы лета: овощи, зелень, ароматные специи. И все это сохраняет свою пользу,

Рецептом рататуя из баклажанов опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Ингредиенты:

баклажан – 1 шт.

цуккини – 2 шт.

спелые помидоры – 3-4 шт.

болгарский перец – 1 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 2-3 шт.

чеснок – 2 зубчика

помидоры для зажарки – 4-5 шт.

оливковое масло

соль, перец

прованские травы (тимьян, орегано, базилик)

Способ приготовления соуса:

1. На оливковом масле обжарить нарезанный лук, морковь.

2. Параллельно запекать перец и добавить его к зажарке и тушить 5 минут.

3. Помидоры обдать кипятком, оставить на 2-4 минуты, обдать холодной водой.

4. Очистить помидоры от кожуры, взбить блендером с чесноком.

5. Влить этот томатный соус к зажарке.

6. Тушить еще 5-10 минут.

7. Готовый соус взбить с зеленью (укроп или петрушка).

Способ приготовления овощей

1. Баклажан, цуккини, помидоры нарезать тоненькими кружочками.

2. В форму выложить соус.

3. Сверху по спирали или строчками выложить овощи, чередуя цвета.

4. Сбрызнуть оливковым маслом, посыпать травами и щепоткой соли.

5. Запекать при температуре 180 градусов 60 минут. Чтобы овощи не подгорели, накрыть фольгой на первые 40 минут.

6. Можно есть и горячим, и холодным. Можно оставить на некоторое время настояться.

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