Как вкусно приготовить белые грибы на праздничный стол: оригинальная идея
Белый гриб – это один из самых вкусных даров природы. Из него готовят очень много блюд, каждое из которых отличается необычайным ароматом и вкусом.
Фудблогер Ирина Максимчук в Instagram предложила рецепт приготовления белых грибов необычным способом. Это блюдо может подаваться даже на праздничный стол.
Ингредиенты
- Белые грибы
- Масло гхи
- Лук
- Соль
- Сливки
- Картофель
- Зеленый лук
- Твердый сыр
Способ приготовления
1. Грибы промываем, режем и обжариваем на масле гхи в течение 10 минут.
2. Добавляем лук и обжариваем до золотистого цвета.
3. Добавляем соль и сливки. Перемешиваем и оставляем тушиться в течение 15 минут.
4. Картошку среднего размера отвариваем до готовности в подсоленной воде.
5. Формируем корзинки из картофеля в формочках для кексов.
6. Присыпаем сыром и выпекаем в течение 10 минут.
7. Заполняем формочки грибами, присыпаем зеленым луком и подаем к столу.
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