Как вкусно приготовить белые грибы на праздничный стол: оригинальная идея

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
3
Как вкусно приготовить белые грибы на праздничный стол: оригинальная идея

Белый гриб – это один из самых вкусных даров природы. Из него готовят очень много блюд, каждое из которых отличается необычайным ароматом и вкусом.

Видео дня

Фудблогер Ирина Максимчук в Instagram предложила рецепт приготовления белых грибов необычным способом. Это блюдо может подаваться даже на праздничный стол.

Как вкусно приготовить белые грибы на праздничный стол: оригинальная идея

Ингредиенты

  • Белые грибы
  • Масло гхи
  • Лук
  • Соль
  • Сливки
  • Картофель
  • Зеленый лук
  • Твердый сыр

Способ приготовления

1. Грибы промываем, режем и обжариваем на масле гхи в течение 10 минут.

2. Добавляем лук и обжариваем до золотистого цвета.

Как вкусно приготовить белые грибы на праздничный стол: оригинальная идея

3. Добавляем соль и сливки. Перемешиваем и оставляем тушиться в течение 15 минут.

4. Картошку среднего размера отвариваем до готовности в подсоленной воде.

Как вкусно приготовить белые грибы на праздничный стол: оригинальная идея

5. Формируем корзинки из картофеля в формочках для кексов.

6. Присыпаем сыром и выпекаем в течение 10 минут.

Как вкусно приготовить белые грибы на праздничный стол: оригинальная идея

7. Заполняем формочки грибами, присыпаем зеленым луком и подаем к столу.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты грибов:

Рецептыгрибы

Сейчас мы готовим

Все рецепты