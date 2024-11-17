Белый гриб – это один из самых вкусных даров природы. Из него готовят очень много блюд, каждое из которых отличается необычайным ароматом и вкусом.

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Фудблогер Ирина Максимчук в Instagram предложила рецепт приготовления белых грибов необычным способом. Это блюдо может подаваться даже на праздничный стол.

Ингредиенты

Белые грибы

Масло гхи

Лук

Соль

Сливки

Картофель

Зеленый лук

Твердый сыр

Способ приготовления

1. Грибы промываем, режем и обжариваем на масле гхи в течение 10 минут.

2. Добавляем лук и обжариваем до золотистого цвета.

3. Добавляем соль и сливки. Перемешиваем и оставляем тушиться в течение 15 минут.

4. Картошку среднего размера отвариваем до готовности в подсоленной воде.

5. Формируем корзинки из картофеля в формочках для кексов.

6. Присыпаем сыром и выпекаем в течение 10 минут.

7. Заполняем формочки грибами, присыпаем зеленым луком и подаем к столу.

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