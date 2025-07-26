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Как вкусно приготовить брокколи: делимся рецептом полезного блюда
Брокколи – очень ценный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления очень вкусных и легких салатов, а также супов, закусок, запеканок. Еще из него получатся очень вкусные равиоли и пицца.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного брокколи, с маслом, соком апельсина и с кунжутом.
Ингредиенты:
- 1 кочан брокколи
Соус:
- 5 ст.л. льняного сыродавленного масла (или оливкового)
- 2 ст.л. кокосовых аминокислот (можно заменить на соевый соус)
- сок 1 апельсин
- чеснок
- 1 ст.л. кунжута
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте на соцветия капусту, отварите брокколи до полуготовности.
2. Смешайте все для соуса и полейте им брокколи.
Посыпаем кунжутом и даем постоять брокколи в соусе минут 10 и можно есть!
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