Как вкусно приготовить брокколи

Брокколи – очень ценный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления очень вкусных и легких салатов, а также супов, закусок, запеканок. Еще из него получатся очень вкусные равиоли и пицца.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного брокколи, с маслом, соком апельсина и с кунжутом.

Ингредиенты:

1 кочан брокколи

Соус:

5 ст.л. льняного сыродавленного масла (или оливкового)

2 ст.л. кокосовых аминокислот (можно заменить на соевый соус)

сок 1 апельсин

чеснок

1 ст.л. кунжута

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте на соцветия капусту, отварите брокколи до полуготовности.

2. Смешайте все для соуса и полейте им брокколи.

Посыпаем кунжутом и даем постоять брокколи в соусе минут 10 и можно есть!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: