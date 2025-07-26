Как вкусно приготовить брокколи: делимся рецептом полезного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Что приготовить из брокколи

Брокколи – очень ценный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления очень вкусных и легких салатов, а также супов, закусок, запеканок. Еще из него получатся очень вкусные равиоли и пицца.

Как вкусно приготовить брокколи

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного брокколи, с маслом, соком апельсина и с кунжутом.

Ингредиенты:

  • 1 кочан брокколи

Соус:

  • 5 ст.л. льняного сыродавленного масла (или оливкового)
  • 2 ст.л. кокосовых аминокислот (можно заменить на соевый соус)
  • сок 1 апельсин
  • чеснок
  • 1 ст.л. кунжута

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте на соцветия капусту, отварите брокколи до полуготовности.

Сколько варить брокколи

2. Смешайте все для соуса и полейте им брокколи.

Соус для блюда

Посыпаем кунжутом и даем постоять брокколи в соусе минут 10 и можно есть!

Готовое блюдо

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