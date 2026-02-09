Как вкусно приготовить булгур на обед: рецепт сытного блюда на сковородке

Из булгура можно приготовить очень вкусный и сытный обед. Для этого соедините крупу с сочными овощами и курицей. Все это быстро готовится просто на сковородке.

Идея приготовления вкусного булгура с курицей на обед опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное бедро (без кости)
  • булгур
  • лук
  • морковь
  • оливковое масло
  • сливочное масло
  • соль и специи по вкусу
  • зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Курицу замариновать со специями и солью по вкусу.

2. На сковороде обжарить курицу по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки.

3. Переложить на тарелку.

4. На ту же сковороду добавить кусочек сливочного масла.

5. Поджарить мелко нарезанный лук и морковь до мягкости.

6. Всыпать булгур, обжарить вместе еще несколько минут.

7. Залить водой в пропорции 1:2, посолить, вернуть курицу в сковороду.

8. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне примерно 15 минут, до готовности булгура.

9. Перед подачей добавляем любимую зелень.

