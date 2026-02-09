Как вкусно приготовить булгур на обед: рецепт сытного блюда на сковородке
Из булгура можно приготовить очень вкусный и сытный обед. Для этого соедините крупу с сочными овощами и курицей. Все это быстро готовится просто на сковородке.
Идея приготовления вкусного булгура с курицей на обед опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное бедро (без кости)
- булгур
- лук
- морковь
- оливковое масло
- сливочное масло
- соль и специи по вкусу
- зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Курицу замариновать со специями и солью по вкусу.
2. На сковороде обжарить курицу по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки.
3. Переложить на тарелку.
4. На ту же сковороду добавить кусочек сливочного масла.
5. Поджарить мелко нарезанный лук и морковь до мягкости.
6. Всыпать булгур, обжарить вместе еще несколько минут.
7. Залить водой в пропорции 1:2, посолить, вернуть курицу в сковороду.
8. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне примерно 15 минут, до готовности булгура.
9. Перед подачей добавляем любимую зелень.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: