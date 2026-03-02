Как вкусно приготовить булгур с капустой: рецепт сытного и бюджетного блюда
Булгур будет значительно сытнее, если соединить его с мясом и капустой. Просто протушите все вместе, чтобы получить полноценное блюдо на любой случай.
Идея приготовления сытного булгура с капустой и мясом опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо (свинина или курица) – 400–500 г
- булгур – 1 стакан
- вода – 2 стакана
- капуста белокочанная – примерно 400 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста или соус – 1-2 ст.л.
- сушеный чеснок – по вкусу
- соль, перец – по вкусу
- растительное масло – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. На дно кастрюли или глубокой сковороды влить растительное масло.
2. Добавить мясо, нарезанное небольшими кусочками, и обжарить 10-15 минут до легкой румяности.
3. Добавляем мелко нарезанный лук, жарить еще 1-2 минуты.
4. Всыпать мелко нарезанную морковь.
5. Обжарить еще 2-3 минуты, чтобы овощи стали мягкими и ароматными.
6. Посолить, поперчить, добавить сушеный чеснок и томатную пасту или соус.
7. Перемешать.
8. Добавить мелко нашинкованную капусту (примерно 400 г).
9. Тушить все вместе около 20 минут, периодически помешивая.
10. Добавляем стакан булгура.
11. Влить воду в соотношении 1:2 (то есть 2 стакана воды).
12. Накрыть крышкой и готовить на маленьком огне примерно 20 минут, пока булгур станет мягким и впитает всю жидкость.
13. Дать блюду постоять под крышкой еще 5-10 минут и можно подавать.
