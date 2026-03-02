Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Как вкусно приготовить булгур с капустой: рецепт сытного и бюджетного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
888
Булгур будет значительно сытнее, если соединить его с мясом и капустой. Просто протушите все вместе, чтобы получить полноценное блюдо на любой случай.

Идея приготовления сытного булгура с капустой и мясом опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

  • мясо (свинина или курица) – 400–500 г
  • булгур – 1 стакан
  • вода – 2 стакана
  • капуста белокочанная – примерно 400 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • томатная паста или соус – 1-2 ст.л.
  • сушеный чеснок – по вкусу
  • соль, перец – по вкусу
  • растительное масло – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. На дно кастрюли или глубокой сковороды влить растительное масло.

2. Добавить мясо, нарезанное небольшими кусочками, и обжарить 10-15 минут до легкой румяности.

3. Добавляем мелко нарезанный лук, жарить еще 1-2 минуты.

4. Всыпать мелко нарезанную морковь.

5. Обжарить еще 2-3 минуты, чтобы овощи стали мягкими и ароматными.

6. Посолить, поперчить, добавить сушеный чеснок и томатную пасту или соус.

7. Перемешать.

8. Добавить мелко нашинкованную капусту (примерно 400 г).

9. Тушить все вместе около 20 минут, периодически помешивая.

10. Добавляем стакан булгура.

11. Влить воду в соотношении 1:2 (то есть 2 стакана воды).

12. Накрыть крышкой и готовить на маленьком огне примерно 20 минут, пока булгур станет мягким и впитает всю жидкость.

13. Дать блюду постоять под крышкой еще 5-10 минут и можно подавать.

