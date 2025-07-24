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Как вкусно приготовить бюджетный булгур: делимся рецептом простого и полезного блюда
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для обеда или ужина, идеальной основой будет булгур, так как он очень хорошо сочетается со всеми овощами, а также мясом, грибами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного булгура с капустой, овощами и специями.
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1/3 молодой капусты
- 100 г булгура
- 200 г горячей воды
- соль, сахар, перец
Способ приготовления:
1. На сковороде обжариваем сначала лук с морковью, после добавляем капусту. Солим, обязательно добавляем немного сахара и черный перец. Готовим на среднем огне до размягчения капусты.
2. Булгур обязательно промываем и добавляем к овощам. Заливаем кипятком, накрываем крышкой и готовим 15-20 минут на низком огне.
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