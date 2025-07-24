Как вкусно приготовить бюджетный булгур: делимся рецептом простого и полезного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Как вкусно приготовить бюджетный булгур: делимся рецептом простого и полезного блюда

Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для обеда или ужина, идеальной основой будет булгур, так как он очень хорошо сочетается со всеми овощами, а также мясом, грибами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного булгура с капустой, овощами и специями.

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1/3 молодой капусты
  • 100 г булгура
  • 200 г горячей воды
  • соль, сахар, перец

Способ приготовления:

1. На сковороде обжариваем сначала лук с морковью, после добавляем капусту. Солим, обязательно добавляем немного сахара и черный перец. Готовим на среднем огне до размягчения капусты.

2. Булгур обязательно промываем и добавляем к овощам. Заливаем кипятком, накрываем крышкой и готовим 15-20 минут на низком огне.

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