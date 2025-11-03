Как вкусно приготовить бюджетный булгур на сковороде: самый простой рецепт блюда для всей семьи
Булгур – очень вкусная и сытная крупа, которая при всем еще и очень полезная. Он полезен благодаря высокому содержанию клетчатки, сложных углеводов и витаминов группы B, что способствует улучшению пищеварения, контролю веса и здоровья нервной системы. Стоит отметить, что булгур можно вкусно и быстро приготовить с овощами, колбасой и зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного булгура с овощами и колбасками.
Ингредиенты:
- Булгур 2 стакана
- Копченые колбаски 200 г
- Перец болгарский 1 шт
- Морковь 1 шт
- Лук 1 шт
- Приправа "К плову"
- Соль
- Вода 4 стакана
Способ приготовления:
1. Сначала пожарить лук, перец и морковь, добавить колбаски и немного подрумянить.
2. Затем добавить булгур, приправу "К плову", соль и 1-2 минуты подержать на огне, помешивая.
3. Налейте воду и готовьте под крышкой примерно 25 минут, пока не выпарится жидкость.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: