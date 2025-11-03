Булгур – очень вкусная и сытная крупа, которая при всем еще и очень полезная. Он полезен благодаря высокому содержанию клетчатки, сложных углеводов и витаминов группы B, что способствует улучшению пищеварения, контролю веса и здоровья нервной системы. Стоит отметить, что булгур можно вкусно и быстро приготовить с овощами, колбасой и зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного булгура с овощами и колбасками.

Ингредиенты:

Булгур 2 стакана

Копченые колбаски 200 г

Перец болгарский 1 шт

Морковь 1 шт

Лук 1 шт

Приправа "К плову"

Соль

Вода 4 стакана

Способ приготовления:

1. Сначала пожарить лук, перец и морковь, добавить колбаски и немного подрумянить.

2. Затем добавить булгур, приправу "К плову", соль и 1-2 минуты подержать на огне, помешивая.

3. Налейте воду и готовьте под крышкой примерно 25 минут, пока не выпарится жидкость.

