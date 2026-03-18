Сочное куриное филе можно приготовить даже на сковородке. Для этого воспользуйтесь простым следующим рецептом, и результат вас приятно удивит.

Идея приготовления сочного куриного филе на сковородке опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.

Ингредиенты:

2 куриных филе (или 1 большое)

мука

масло для жарки

Ингредиенты для соуса:

3-4 зубчика чеснока

150 мл. соевого соуса + 50 мл. воды

1 ст.л. яблочного уксуса

1 ст.л. меда

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать и слегка отбить.

2. Немного посолить (немного, потому что потом добавляется очень соленый соевый соус).

3. Мясо в муке обжарить на растительном масле с обеих сторон.

4. Вынуть мясо и в этой же сковороде соединить мелко нарезанный чеснок, соевый соус/воду, уксус и мед.

5. Дать закипеть на маленьком огне.

6. Вернуть мясо и тушить 5-10 минут на маленьком огне.

7. Вы увидите когда соус начнет густеть и карамелизироваться.

