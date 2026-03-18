Как вкусно приготовить филе на сковородке, чтобы оно не было сухим: результат вас приятно удивит
Сочное куриное филе можно приготовить даже на сковородке. Для этого воспользуйтесь простым следующим рецептом, и результат вас приятно удивит.
Идея приготовления сочного куриного филе на сковородке опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 куриных филе (или 1 большое)
- мука
- масло для жарки
Ингредиенты для соуса:
- 3-4 зубчика чеснока
- 150 мл. соевого соуса + 50 мл. воды
- 1 ст.л. яблочного уксуса
- 1 ст.л. меда
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать и слегка отбить.
2. Немного посолить (немного, потому что потом добавляется очень соленый соевый соус).
3. Мясо в муке обжарить на растительном масле с обеих сторон.
4. Вынуть мясо и в этой же сковороде соединить мелко нарезанный чеснок, соевый соус/воду, уксус и мед.
5. Дать закипеть на маленьком огне.
6. Вернуть мясо и тушить 5-10 минут на маленьком огне.
7. Вы увидите когда соус начнет густеть и карамелизироваться.
