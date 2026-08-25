Как вкусно приготовить голени с картофелем в духовке: простой рецепт на ужин

Куриные голени с картошкой можно приготовить в духовке так, чтобы мясо получилось сочным, а картошка – с румяной корочкой. Для этого рецепта не нужно долго стоять у плиты: основную часть работы сделает духовка. Дополнить блюдо можно грибами, кукурузой и помидорами черри. Такой ужин получается сытным, ароматным и хорошо подходит для всей семьи.

Идея приготовления сочных голеней с картофелем в духовке опубликована на странице katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

куриные голени – 800 г

кукуруза – 1 початок

шампиньоны – 250 г

помидоры черри – 100 г

оливковое масло – по вкусу

сливочное масло – небольшой кусочек

соус терияки – для смазывания курицы

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

приправа для картофеля – по вкусу

свежий или сушеный тимьян – по желанию

Способ приготовления:

1. Это блюдо хорошо подходит для тех случаев, когда хочется приготовить полноценный ужин на одном противне.

2. Картофель предварительно нужно немного проварить. Благодаря этому он быстрее приготовится в духовке и приобретет аппетитную золотистую корочку.

3. Сначала очистите картофель и нарежьте его крупными кусочками.

4. Переложите в кастрюлю, залейте водой и после закипания варите примерно 10 минут. Затем слейте воду и дайте картофелю немного остыть.

5. Куриные голени промойте и хорошо просушите бумажными полотенцами. Посыпьте солью, черным перцем, копченой паприкой и сухим чесноком.

6. Перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли мясо, и оставьте примерно на 10 минут.

7. К теплому картофелю добавьте немного оливкового масла, приправу для картофеля и небольшое количество копченой паприки. Аккуратно перемешайте, чтобы кусочки не разломались.

8. Грибы нарежьте крупными кусочками. Кукурузу можно разрезать на несколько частей, а помидоры черри оставить целыми. Если используете кукурузный початок, положите на него небольшой кусочек сливочного масла и по желанию добавьте немного копченой паприки. Для дополнительного аромата можно использовать тимьян.

9. Застелите противень пергаментом и разложите на нем картофель, куриные голени, грибы, кукурузу и помидоры. Старайтесь распределить продукты в один слой, чтобы они хорошо подрумянились во время запекания.

10. Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 25 минут. После этого достаньте его и смажьте куриные голени соусом терияки. Он придаст мясу насыщенный вкус и красивую блестящую корочку.

11. Увеличьте температуру духовки до 220 градусов и верните противень ещё примерно на 10 минут. За это время голени должны хорошо подрумяниться, а картофель и овощи – покрыться аппетитной корочкой.

12. Готовые куриные голени с картофелем подавайте горячими вместе с запеченными грибами, кукурузой и помидорами. Блюдо не требует сложного гарнира, ведь все необходимое для сытного ужина уже запекается на одном противне.

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