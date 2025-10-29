Гречка – очень полезная и вкусная крупа, которая может быть основой для каш, супов. Еще из нее можно сделать сытные гречаники и салаты.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной гречки с мясом, овощами и луком.

Ингредиенты:

Куриные ножки 5 шт

Соль, перец

Лук 1-2 шт

Морковь 1 шт

Перец сладкий 1 шт

Гречка 1 стакан

Бульон или вода 3 стакана

Сушеная петрушка

Чеснок 1 шт

Лавровый лист

Свежая зелень

Способ приготовления:

1. Куриные ножки посолить, поперчить и обжарить до золотистой корочки со всех сторон. И отложить в сторону. Лук порезать полукольцами, морковь — кубиком. И обжарить на той же сковородке в течение нескольких минут. Перец порезать кубиком и тоже добавить в сковороду и обжарить.

2. Добавить к овощам гречку, перемешать и обжарить в течение минуты. Добавить бульон или воду, сушеную зелень и куриные ножки. Затем погрузить туда разрезанный пополам неочищенный чеснок. Накрыть крышкой и тушить около 15 минут до готовности.

В конце добавить лавровый лист и измельченную свежую зелень!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: