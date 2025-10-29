Как вкусно приготовить гречку на сковороде с куриным мясом и овощами: делимся рецептом
Гречка – очень полезная и вкусная крупа, которая может быть основой для каш, супов. Еще из нее можно сделать сытные гречаники и салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной гречки с мясом, овощами и луком.
Ингредиенты:
- Куриные ножки 5 шт
- Соль, перец
- Лук 1-2 шт
- Морковь 1 шт
- Перец сладкий 1 шт
- Гречка 1 стакан
- Бульон или вода 3 стакана
- Сушеная петрушка
- Чеснок 1 шт
- Лавровый лист
- Свежая зелень
Способ приготовления:
1. Куриные ножки посолить, поперчить и обжарить до золотистой корочки со всех сторон. И отложить в сторону. Лук порезать полукольцами, морковь — кубиком. И обжарить на той же сковородке в течение нескольких минут. Перец порезать кубиком и тоже добавить в сковороду и обжарить.
2. Добавить к овощам гречку, перемешать и обжарить в течение минуты. Добавить бульон или воду, сушеную зелень и куриные ножки. Затем погрузить туда разрезанный пополам неочищенный чеснок. Накрыть крышкой и тушить около 15 минут до готовности.
В конце добавить лавровый лист и измельченную свежую зелень!
