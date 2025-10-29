Как вкусно приготовить гречку на сковороде с куриным мясом и овощами: делимся рецептом

Гречка – очень полезная и вкусная крупа, которая может быть основой для каш, супов. Еще из нее можно сделать сытные гречаники и салаты. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной гречки с мясом, овощами и луком. 

Ингредиенты: 

  • Куриные ножки 5 шт
  • Соль, перец
  • Лук 1-2 шт
  • Морковь 1 шт
  • Перец сладкий 1 шт
  • Гречка 1 стакан
  • Бульон или вода 3 стакана
  • Сушеная петрушка
  • Чеснок 1 шт
  • Лавровый лист
  • Свежая зелень

Способ приготовления: 

1. Куриные ножки посолить, поперчить и обжарить до золотистой корочки со всех сторон. И отложить в сторону. Лук порезать полукольцами, морковь — кубиком. И обжарить на той же сковородке в течение нескольких минут. Перец порезать кубиком и тоже добавить в сковороду и обжарить.

2. Добавить к овощам гречку, перемешать и обжарить в течение минуты. Добавить бульон или воду, сушеную зелень и куриные ножки. Затем погрузить туда разрезанный пополам неочищенный чеснок. Накрыть крышкой и тушить около 15 минут до готовности.

В конце добавить лавровый лист и измельченную свежую зелень!

