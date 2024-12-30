Как вкусно приготовить хек для ужина, чтобы рыба оставалась полезной: простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Как вкусно приготовить хек для ужина, чтобы рыба оставалась полезной: простой рецепт

Рыба – очень ценный продукт, который должен быть в рационе каждого, если у вас нет аллергии. И готовить любую рыбу лучше всего в духовке – запекать или варить. 

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Как вкусно приготовить рыбу

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной запеченной рыбы с овощной зажаркой и тертым сыром. 

Рыба с зажаркой

Ингредиенты: 

  • Филе рыбы 
  • Морковь – 3 шт. (среднего размера)
  • Лук – 2 шт. (среднего размера)
  • Болгарский перец – 2 шт.
  • Кетчуп – 3 ст.л.
  • Зелень укропа 
  • Чеснок – 1 небольшая головка
  • Соль и специи – по вкусу
  • Помидор – 2 шт.
  • Сыр – 250 г 
  • Майонез

Способ приготовления:

1. Натрите морковь, лук порежьте кубиком, обжарьте до золотистости, добавьте перец, помидор, чеснок, кетчуп, воду, специи и тушите на маленьком огне.

Приготовление рыбы

2. Выложите на противень филе рыбы, сверху зажарку, сверху тертый сыр, майонез и зелень, готовьте в духовке при 180-190 С до готовности.

Готовое блюдо

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