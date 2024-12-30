Рыба – очень ценный продукт, который должен быть в рационе каждого, если у вас нет аллергии. И готовить любую рыбу лучше всего в духовке – запекать или варить.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной запеченной рыбы с овощной зажаркой и тертым сыром.

Ингредиенты:

Филе рыбы

Морковь – 3 шт. (среднего размера)

Лук – 2 шт. (среднего размера)

Болгарский перец – 2 шт.

Кетчуп – 3 ст.л.

Зелень укропа

Чеснок – 1 небольшая головка

Соль и специи – по вкусу

Помидор – 2 шт.

Сыр – 250 г

Майонез

Способ приготовления:

1. Натрите морковь, лук порежьте кубиком, обжарьте до золотистости, добавьте перец, помидор, чеснок, кетчуп, воду, специи и тушите на маленьком огне.

2. Выложите на противень филе рыбы, сверху зажарку, сверху тертый сыр, майонез и зелень, готовьте в духовке при 180-190 С до готовности.

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