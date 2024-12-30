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Как вкусно приготовить хек для ужина, чтобы рыба оставалась полезной: простой рецепт
Рыба – очень ценный продукт, который должен быть в рационе каждого, если у вас нет аллергии. И готовить любую рыбу лучше всего в духовке – запекать или варить.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной запеченной рыбы с овощной зажаркой и тертым сыром.
Ингредиенты:
- Филе рыбы
- Морковь – 3 шт. (среднего размера)
- Лук – 2 шт. (среднего размера)
- Болгарский перец – 2 шт.
- Кетчуп – 3 ст.л.
- Зелень укропа
- Чеснок – 1 небольшая головка
- Соль и специи – по вкусу
- Помидор – 2 шт.
- Сыр – 250 г
- Майонез
Способ приготовления:
1. Натрите морковь, лук порежьте кубиком, обжарьте до золотистости, добавьте перец, помидор, чеснок, кетчуп, воду, специи и тушите на маленьком огне.
2. Выложите на противень филе рыбы, сверху зажарку, сверху тертый сыр, майонез и зелень, готовьте в духовке при 180-190 С до готовности.
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